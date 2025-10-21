21 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerby sticker ut i unik mätning om knarkandet i Sverige

Vimmerby kommun sticker ut på ett negativt sätt i en unik mätning av halten droger i 49 avloppsreningsverk i Sverige. Kommunpolis Håkan Kalrsson berör specifikt drogen kristalls utbredning i trakten. Foto: Tullverket/arkiv

Vimmerby sticker ut i unik mätning om knarkandet i Sverige

NYHETER 21 oktober 2025 21.00

En helg i somras lät SVT göra en unik mätning av droger i avloppsvattnet på 49 platser i 36 kommuner. För Vimmerby kommuns del var resultatet oroväckande, där några av de högsta värdena i landet mättes upp för flera droger.

Annons:

Hur mycket knarkas det egentligen runtom i Sverige? Det är svårt att riktigt slå fast. SVT uppger att forskare menar att de enkätundersökningar som görs inte är tillräckligt träffsäkra. Mätningar i avloppsvatten uppges i stället vara ett sätt att komplettera bilden av vilka droger som förekommer.

Enligt SVT var det anledningen till att man tillsammans med forskningsinstitutet RISE bestämde sig för göra en unik mätning. Under en helg i somras togs det prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner – den mest omfattande undersökningen någonsin där kommuner har mätt likadant vid ett och samma tillfälle, enligt SVT.

Vimmerby kommun sticker ut

Resultaten ska ses som en ögonblicksbild, men enligt SVT bekräftar de bland annat det som forskarna tidigare sett om hur kokainet brett ut sig över landet – och att amfetaminet är vanligt i mindre orter med socioekonomiska utmaningar.

För Vimmerby kommuns del får mätningen ses som aningen bekymmersam. Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro, och för flera droger var värdena slående höga – främst för amfetamin (Södra Vi), cannabis (Vimmerby), ketamin (Södra Vi), tramadol (Södra Vi och Vimmerby) samt kristall (Vimmerby och Södra Vi). I dessa kategorier placerar sig orterna minst bland de tio högst uppmätta av de 49 platserna, med toppar på tredje plats för ett par av dem.

Större beslag gjorda

Till SVT Småland säger Håkan Karlsson, kommunpolis i Vimmerby, att förekomsten av just kristall verkligen sticker ut i trakten.

– Det kom från Östergötland och har etablerat sig här i Vimmerby, Hultsfred och Västervik, säger han.

Men anledningen till att det blev så är inte helt klar.

– Någon måste väl ha intresserat sig för det, och det har kommit in någon form av lager här som gjorde att det blev intressant. Kanske något billigare än vanligt amfetamin, säger Håkan Karlsson, som också berättar att polisen har gjort flera större beslag av kristall i området de senaste åren.

– Ja det har vi gjort, och det är väl något år tillbaka. Och det är klart att när vi gör beslag i större mängder kan ju det medföra att den här brukaren får en skuld till någon. Då är det ju fara för liv, kan man säga.

Fakta

Så placerar sig orterna i Vimmerby kommun bland de 49 avloppsreningsverken som man har mätt.

Mängden är mätt per 1 000 invånare per 24 timmar.

Amfetamin:

4) Södra Vi

13) Vimmerby

40) Storebro

Cannabis:

4) Vimmerby

19) Södra Vi

44) Storebro

Kokain:

40) Vimmerby

41) Storebro

43) Storebro

MDMA (Ecstasy):

23) Vimmerby

Inga uppmätta halter i Storebro och Södra Vi.

Ketamin:

6) Södra Vi

13) Vimmerby

42) Storebro

Tramadol:

3) Södra Vi

7) Vimmerby

13) Storebro

Metamfetamin:

26) Vimmerby

Inga uppmätta halter i Storebro och Södra Vi.

CMC (Kristall):

3) Vimmerby

8) Södra Vi

19) Storebro

 

Hur mätte SVT?

SVT har tagit del av data från analysrapporter rörande droger i avloppsvatten som har analyserats med LC-MS/MS metoder från 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner i Sverige. Mätningarna har gjorts under 24 timmar under en helg sommaren 2025. Metoden är en kvantitativ analys av kemiska ämnen och deras metaboliter (nedbrytningsprodukter) i avloppsvatten.

Varför just dessa avloppsreningsverk?

Narkotikamätningar i avloppsvatten görs rutinmässigt i många av landets kommuner, men inte i alla. I vissa län är det betydligt vanligare och görs av fler. Kommuner med stor erfarenhet av mätningar har varit mer benägna att dela data med oss. Det har lett till att vi har många mätpunkter i vissa delar av landet (däribland Gävleborgs län) och färre i andra. Vi har försökt väga upp det genom att betala för analyser för några kommuner och på så sätt få en bättre spridning över landet, men det kompenserar inte fullt ut för övervikten av data från till exempel Gävleborg. Det är alltså inte så att de län som har fler mätningar har större problem med narkotika.

Vad är felkällorna i den här typen av mätningar?

Extremt väder som ihållande spöregn påverkar inflödet av vatten i avloppen, vilket kan späda ut narkotikahalterna.

För droger där man mäter både själva substansen och dess metaboliter kan personer som dumpar stora mängder narkotika på en plats påverka resultatet.

Kommunerna/reningsverken ansvarar själva för att rapportera antalet personer som betjänas av att avloppsreningsverk vid mätningstillfället och det är svårare att uppskatta korrekt på platser där invånarantalet växlar över året.

Vissa ADHD-mediciner har andra nedbrytningspunkter än gatudrogen amfetamin och påverkar inte resultatet. Andra, som till exempel Elvanse, bildar samma nedbrytningsprodukt som amfetamin. Mellan 10 till 15 procent av de uppmätta halterna av amfetamin kan i normalfallet härledas till dessa ADHD-mediciner, enligt EU:s drogexpert Joao Matias.

Här hittar du hela undersökningen.

Källa: SVT

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt