Vimmerby sticker ut i unik mätning om knarkandet i Sverige

Vimmerby kommun sticker ut på ett negativt sätt i en unik mätning av halten droger i 49 avloppsreningsverk i Sverige. Kommunpolis Håkan Kalrsson berör specifikt drogen kristalls utbredning i trakten. Foto: Tullverket/arkiv
Hur mycket knarkas det egentligen runtom i Sverige? Det är svårt att riktigt slå fast. SVT uppger att forskare menar att de enkätundersökningar som görs inte är tillräckligt träffsäkra. Mätningar i avloppsvatten uppges i stället vara ett sätt att komplettera bilden av vilka droger som förekommer.
Enligt SVT var det anledningen till att man tillsammans med forskningsinstitutet RISE bestämde sig för göra en unik mätning. Under en helg i somras togs det prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner – den mest omfattande undersökningen någonsin där kommuner har mätt likadant vid ett och samma tillfälle, enligt SVT.
Vimmerby kommun sticker ut
Resultaten ska ses som en ögonblicksbild, men enligt SVT bekräftar de bland annat det som forskarna tidigare sett om hur kokainet brett ut sig över landet – och att amfetaminet är vanligt i mindre orter med socioekonomiska utmaningar.
För Vimmerby kommuns del får mätningen ses som aningen bekymmersam. Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro, och för flera droger var värdena slående höga – främst för amfetamin (Södra Vi), cannabis (Vimmerby), ketamin (Södra Vi), tramadol (Södra Vi och Vimmerby) samt kristall (Vimmerby och Södra Vi). I dessa kategorier placerar sig orterna minst bland de tio högst uppmätta av de 49 platserna, med toppar på tredje plats för ett par av dem.
Större beslag gjorda
Till SVT Småland säger Håkan Karlsson, kommunpolis i Vimmerby, att förekomsten av just kristall verkligen sticker ut i trakten.
– Det kom från Östergötland och har etablerat sig här i Vimmerby, Hultsfred och Västervik, säger han.
Men anledningen till att det blev så är inte helt klar.
– Någon måste väl ha intresserat sig för det, och det har kommit in någon form av lager här som gjorde att det blev intressant. Kanske något billigare än vanligt amfetamin, säger Håkan Karlsson, som också berättar att polisen har gjort flera större beslag av kristall i området de senaste åren.
– Ja det har vi gjort, och det är väl något år tillbaka. Och det är klart att när vi gör beslag i större mängder kan ju det medföra att den här brukaren får en skuld till någon. Då är det ju fara för liv, kan man säga.
Så placerar sig orterna i Vimmerby kommun bland de 49 avloppsreningsverken som man har mätt.
Mängden är mätt per 1 000 invånare per 24 timmar.
Amfetamin:
4) Södra Vi
13) Vimmerby
40) Storebro
Cannabis:
4) Vimmerby
19) Södra Vi
44) Storebro
Kokain:
40) Vimmerby
41) Storebro
43) Storebro
MDMA (Ecstasy):
23) Vimmerby
Inga uppmätta halter i Storebro och Södra Vi.
Ketamin:
6) Södra Vi
13) Vimmerby
42) Storebro
Tramadol:
3) Södra Vi
7) Vimmerby
13) Storebro
Metamfetamin:
26) Vimmerby
Inga uppmätta halter i Storebro och Södra Vi.
CMC (Kristall):
3) Vimmerby
8) Södra Vi
19) Storebro
Hur mätte SVT?
SVT har tagit del av data från analysrapporter rörande droger i avloppsvatten som har analyserats med LC-MS/MS metoder från 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner i Sverige. Mätningarna har gjorts under 24 timmar under en helg sommaren 2025. Metoden är en kvantitativ analys av kemiska ämnen och deras metaboliter (nedbrytningsprodukter) i avloppsvatten.
Varför just dessa avloppsreningsverk?
Narkotikamätningar i avloppsvatten görs rutinmässigt i många av landets kommuner, men inte i alla. I vissa län är det betydligt vanligare och görs av fler. Kommuner med stor erfarenhet av mätningar har varit mer benägna att dela data med oss. Det har lett till att vi har många mätpunkter i vissa delar av landet (däribland Gävleborgs län) och färre i andra. Vi har försökt väga upp det genom att betala för analyser för några kommuner och på så sätt få en bättre spridning över landet, men det kompenserar inte fullt ut för övervikten av data från till exempel Gävleborg. Det är alltså inte så att de län som har fler mätningar har större problem med narkotika.
Vad är felkällorna i den här typen av mätningar?
Extremt väder som ihållande spöregn påverkar inflödet av vatten i avloppen, vilket kan späda ut narkotikahalterna.
För droger där man mäter både själva substansen och dess metaboliter kan personer som dumpar stora mängder narkotika på en plats påverka resultatet.
Kommunerna/reningsverken ansvarar själva för att rapportera antalet personer som betjänas av att avloppsreningsverk vid mätningstillfället och det är svårare att uppskatta korrekt på platser där invånarantalet växlar över året.
Vissa ADHD-mediciner har andra nedbrytningspunkter än gatudrogen amfetamin och påverkar inte resultatet. Andra, som till exempel Elvanse, bildar samma nedbrytningsprodukt som amfetamin. Mellan 10 till 15 procent av de uppmätta halterna av amfetamin kan i normalfallet härledas till dessa ADHD-mediciner, enligt EU:s drogexpert Joao Matias.
Här hittar du hela undersökningen.
Källa: SVT