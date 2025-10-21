Vimmerby sticker ut i unik mätning om knarkandet i Sverige

Vimmerby kommun sticker ut på ett negativt sätt i en unik mätning av halten droger i 49 avloppsreningsverk i Sverige. Kommunpolis Håkan Kalrsson berör specifikt drogen kristalls utbredning i trakten. Foto: Tullverket/arkiv

En helg i somras lät SVT göra en unik mätning av droger i avloppsvattnet på 49 platser i 36 kommuner. För Vimmerby kommuns del var resultatet oroväckande, där några av de högsta värdena i landet mättes upp för flera droger.

Hur mycket knarkas det egentligen runtom i Sverige? Det är svårt att riktigt slå fast. SVT uppger att forskare menar att de enkätundersökningar som görs inte är tillräckligt träffsäkra. Mätningar i avloppsvatten uppges i stället vara ett sätt att komplettera bilden av vilka droger som förekommer.

Enligt SVT var det anledningen till att man tillsammans med forskningsinstitutet RISE bestämde sig för göra en unik mätning. Under en helg i somras togs det prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner – den mest omfattande undersökningen någonsin där kommuner har mätt likadant vid ett och samma tillfälle, enligt SVT.

Vimmerby kommun sticker ut

Resultaten ska ses som en ögonblicksbild, men enligt SVT bekräftar de bland annat det som forskarna tidigare sett om hur kokainet brett ut sig över landet – och att amfetaminet är vanligt i mindre orter med socioekonomiska utmaningar.

För Vimmerby kommuns del får mätningen ses som aningen bekymmersam. Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro, och för flera droger var värdena slående höga – främst för amfetamin (Södra Vi), cannabis (Vimmerby), ketamin (Södra Vi), tramadol (Södra Vi och Vimmerby) samt kristall (Vimmerby och Södra Vi). I dessa kategorier placerar sig orterna minst bland de tio högst uppmätta av de 49 platserna, med toppar på tredje plats för ett par av dem.

Större beslag gjorda

Till SVT Småland säger Håkan Karlsson, kommunpolis i Vimmerby, att förekomsten av just kristall verkligen sticker ut i trakten.

– Det kom från Östergötland och har etablerat sig här i Vimmerby, Hultsfred och Västervik, säger han.

Men anledningen till att det blev så är inte helt klar.

– Någon måste väl ha intresserat sig för det, och det har kommit in någon form av lager här som gjorde att det blev intressant. Kanske något billigare än vanligt amfetamin, säger Håkan Karlsson, som också berättar att polisen har gjort flera större beslag av kristall i området de senaste åren.

– Ja det har vi gjort, och det är väl något år tillbaka. Och det är klart att när vi gör beslag i större mängder kan ju det medföra att den här brukaren får en skuld till någon. Då är det ju fara för liv, kan man säga.