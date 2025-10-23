Så förändras biljettpriserna i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har godkänt förslag till biljettpriser för nästa år i den allmänna kollektivtrafiken samt serviceresorna. I förslaget sänks priset på vissa biljetter inom Kalmar länstrafik, några lämnas oförändrade och andra höjs.

På torsdagen skickade regionen ut ett pressmeddelande om vad som kan komma att bli Kalmar länstrafiks priser för 2026.

"Förhoppningen är att förändringarna ska bidra till ökad arbets- och studiependling med Kalmar länstrafiks bussar och tåg", skriver de.

Några av biljetterna vill de ska få ett lägre pris än vad som gäller i år. Det är 30-dagarsbiljetter och 365-dagarsbiljetter som får en marginell prissänkning, och fritidsbiljetter ska sänkas från 927 till 914 kronor.

Enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, Flexbiljett och Seniorbiljett höjs i stället med 2 procent. Ombordpris för köp av enkelbiljett och 24-timmarsbiljett på bussar och tåg höjs från 10 till 15 kronor.

Sommarbiljetten vill man fortsatt ska ligga på 980 kronor som det gör i dag.

Seniorbiljetten får utökad giltighet på kvällar och nätter. Från 1 januari gäller den mellan 17.00 och 03.59 på vardagar och röda dagar som infaller måndag till fredag. Tidigare gällde biljetten till 23.59 på vardagar. På helger gäller den fortsatt dygnet runt.

Förändringarna som föreslås förväntas öka bruttointäkterna med cirka 3,8 miljoner kronor på helår.

Serviceresor och sjukresor

Nämnden gav även grönt ljus till förändringar för priser och avgifter i färdtjänst och sjukresor. Priset för riksfärdtjänst beslutas av regeringen.

Priserna i färdtjänst styrs av priset för enkelbiljetter i linjetrafiken. Detta innebär att priserna i färdtjänsten kommer att höjas med 2 procent för år 2026. Egenavgiften för sjukresor blir 158 kronor, och högkostnadsskyddet landar på 3 160 kronor.

Det är regionfullmäktige som fattar de slutgiltiga besluten.