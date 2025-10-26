Tre år av samverkan når sitt slut: "Har varit väldigt uppskattat"

Succé för Kompetensförsörjningsdagen, som arrangerades för sista gången i veckan - åtminstone i den projektform som man haft de senaste tre åren. Foto: Malin Wessman/Västerviks kommun

Hur säkrar vi rätt kompetens i framtiden och hur kan vi bättre ta tillvara den vi redan har? Det diskuterades under onsdagens Kompetensförsörjningsdag på Gränsö slott där över 170 personer deltog. För tredje och kanske sista gången samlades representanter från hela länet för att nätverka, dela erfarenheter och hitta nya vägar framåt.

Kompetensförsörjningsdagen är ett samverkansprojekt mellan Västervik, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Företagarna Kalmar län. Satsningen har varit ett treårigt projekt och finansieras av Region Kalmar län och Sparbanken Spira.

– Kompetensutmaningen är en av de största utmaningarna vi står inför, oavsett bransch eller geografiskt läge. För egen del tycker jag det är så häftigt att få se hur man möts över kommungränser och privat och offentlig sektor under den här dagen, att man pratar om de här frågorna tillsammans och får igång diskussionen, säger projektledaren Rebecca Lindblom vid Campus Västervik.

Allt från internationell rekrytering till AI

Kompetensförsörjningsdagen 2025 bjöd på ett brett program med talare som belyste kompetensfrågan ur olika perspektiv. Emelie Värja, chefsekonom på SKR, beskrev hur demografiska förändringar och minskade resurser pressar kommuner och regioner att hitta nya lösningar för att möta kompetensbehovet. Peder Hansson visade hur praktiska verktyg kan underlätta internationell rekrytering, medan Pär Lager delade konkreta modeller för att bygga lärandekulturer som stärker engagemang och utveckling.

Frida Boklund, regionchef på Företagarna, gav ett helikopterperspektiv över trender som påverkar små och medelstora företag, och Rickard Eriksson, entreprenör och AI-utbildare, inspirerade med hur AI kan användas för att frigöra tid och höja kvalitet i arbetet.

– Utifrån den feedback jag fått hittills är många deltagare nöjda med dagen, det har varit väldigt uppskattat. Vi fick till goda diskussioner och ett stort engagemang både för frågorna i sig och för själva dagen, och för att samverka tillsammans framåt, säger Rebecca Lindblom.

Sista gången i projektform

Årets upplaga var den sista inom det treåriga projektet.

– Jag vill tacka finansiärer och de som deltagit på olika sätt under alla år, och att vi gjort det här tillsammans. Jag ser ljust på fortsatt samverkan framåt i norra delen av vårt län.

Dagen kanske ändå kommer att komma tillbaka i någon form.

– Vi passade på att ställa frågan till de som deltog igår, och samlade in jättegoda tankar kring framtiden. Det kommer vi ta med oss tillbaka till styrgruppen och se vad vi kan göra. Så det finns absolut en vilja att hålla vid på något sätt.





