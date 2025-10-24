Succé för musikfestivalen – sålde 700 biljetter på fyra timmar

I somras var det Victor Leksell som var det stora dragplåstret för musikfestivalen Hamnplan Live. Vilka artister det blir nästa gång återstår att se. Foto: Stefan Härnström

På bara fyra timmar sålde arrangörerna 700 så kallade ”blind bird-biljetter” till nästa års Hamnplan Live. Efter sommarens succé är arbetet i full gång inför nästa musikfestival, och flera akter är bokade.

Den 3-4 juli nästa år är det dags igen för tvådagarsfestivalen Hamnplan Live i Västervik. I dag, fredag, släppte arrangörerna de första biljetterna, så kallade ”blind bird-biljetter”, som säljs innan artisterna är offentliggjorda. Responsen blev överväldigande: 700 biljetter gick åt på fyra timmar.

– Det känns jätteroligt, det betyder ju att många är nöjda med hur festivalen var förra året. Man får kalla det en dundersuccé. Det var inte solklart att vi skulle fortsätta med detta ett år till, men nu känns det verkligen rätt, säger Fredrik Ohlsson, som arrangerar festivalen tillsammans med Rickard Detterberg och Eric Kristiansson.

Just nu är biljettförsäljningen stängd. Men den som missade att man kunde köpa biljetter kommer få fler chanser.

– Vi kommer att öppna upp för biljetter igen någon gång i slutet av den här veckan eller början av nästa. Det blir en ”fas två” av blind bird-släppet. Och senare kommer vi förstås sälja biljetter igen efter vi gått ut med vilka artister som kommer att spela.

"Flera bokningar klara"

Förra festivalen lockade omkring 4 500 besökare, och målet är att öka ytterligare till nästa sommar. Planen är att även denna gång ha ungefär sex akter på scenen, det vill säga tre artister per kväll. Förra årets huvudakt var Victor Leksell, och det är en nivå som arrangörerna vill hålla även 2026.

– Målbilden är helt klart att vi ska sätta något i den klassen. Vi har flera bokningar klara, men kan inte gå ut med dem riktigt än. Ibland är det att vi själva vill hålla lite på det, men det handlar också mycket om när vi får klartecken från artisterna och deras produktionsbolag när vi får göra artistsläppet, säger Fredrik Ohlsson.

Flera evenemang samtidigt

Under samma sommarvecka kommer trion i vanlig ordning att arrangera andra evenemang, bland annat den klassiska innebandyturneringen Swedish Floorball Open och golfturneringen som introducerades i fjol och blev en succé.

Utvecklingen av området fortsätter också.

– Vip-balkongen blev väldigt uppskattad förra året, och vi tittar på om vi kan utöka den. Vi vill också förbättra helhetsupplevelsen. Förra året stängde vi av Slottsholmsleden och hade det som festivalområde, vi gillade den lösningen mycket. Det gjorde att området kändes tryggare och att det blev mer att evenemangsområdet byggdes ihop. Så vi vill göra något liknande till nästa gång.

Han hintar även om att de kanske kommer att presentera fler nyheter inom kort.



– Vi växer på alla fronter, både när det gäller festivalen och våra andra event. Det känns fantastiskt att ha fått en så bra start på arbetet inför nästa sommar.