Nu övergår vi till normaltid – glöm inte att ställa om klockan

Nu är det dags igen. I natt ska klockan vridas tillbaka en timme. Vid 03.00 blir klockan 02.00. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

När klockan blir 03.00 natten mot söndag ska den ställas tillbaka till 02.00.

Känt av att det bara blir kallare och kallare och mörkare och mörkare? I natt är det dags att säga hej då till sommartid och välkomna vintertid – eller som det egentligen heter, normaltid.

Övergången från sommartid till vintertid – eller normaltid, som det egentligen heter – sker alltid sista söndagen i oktober. I natt är det dags igen. Vi lämnar därmed sommartiden bakom oss och får ljusare morgnar men mörkare eftermiddagar.

Ett av de vanligaste knepen för att komma ihåg hur man ska göra med klockan är att man ställer fram trädgårdsmöblerna (klockan) på våren och tillbaka dem på hösten.

Vill du inte komma i otakt med övriga i samhället bör du se till att ställa om samtliga klockor du har en timme.

Smarta prylar som mobilen och dator fixar det här själva, men glöm inte ugnsklockan eller armbandsuret. Det bästa av allt är trots allt att helgen bjuder på ytterligare en timmes sömn.