HOT MOT MEDARBETARE – STADSHUSET I VIMMERBY STÄNGT

Stadshuset i Vimmerby håller stängt efter hot mot medarbetare.

Kommunen har stängt stadshuset och både kontaktcenter och biblioteket påverkas. Detta sedan hot riktats mot en medarbetare.

Stadshuset i Vimmerby kommun håller tillfälligt stängt.

"Av säkerhetsskäl har kommunen beslutat att tillfälligt begränsa tillträdet till stadshuset. Det innebär att kommunens kontaktcenter och biblioteket håller stängt tills vidare", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Beslutet har fattats efter att ett hot riktats mot en medarbetare.

"Kommunen har ännu inte full klarhet i hotets dignitet, men vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa tryggheten för både medarbetare och besökare", skriver man.

Kommer patrullera

Som en del av de tillfälliga åtgärderna kommer väktare att patrullera runt byggnaden och ha ett särskilt fokus på entréerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med polisen för att utreda händelsen vidare.

Vi söker mer information.