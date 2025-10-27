MISSTÄNKT FÖR HOT ÄR IDENTIFIERAD: ”EN POLISIÄR FRÅGA”

Efter ett hot mot en anställd i stadshuset i Vimmerby har väktare under måndagen satts in och tillgången till byggnaden är begränsad. Den misstänkta personen är identifierad och kommunens beredskapssamordnare bedömer att det inte finns någon fara för allmänheten.

Efter att ett allvarligt hot har riktats mot en anställd i stadshuset beslutade Vimmerby kommun under måndagsförmiddagen att begränsa tillträdet till stadshuset och att placera väktare i lokalerna.

Henrik Uveborn är beredskapssamordnare på Vimmerby kommun och han bedömer att det inte finns någon anledning för allmänheten att känna oro.

– Det här är ett riktat hot mot en enskild anställd i stadshuset. Det vi har gjort nu är att vi har låst till det yttre skalskyddet och satt till väktare som släpper in de personer som ska ha tillträde till stadshuset. Väktare kommer också att patrullera i och kring byggnaden, berättar han.

Misstänkt är identifierad

Hur hotet har levererats vill Henrik Uveborn inte gå in på, men händelsen ska ha skett i slutet av förra veckan och polisanmälts i dag.

– Det är en annan myndighet som har gjort huvudanmälan till polisen, och vi har sedan kompletterat den med vår. Det gjorde vi under måndagen. I övrigt kan jag inte gå in på några detaljer om vad som har gjorts. Det är nu en polisiär fråga och vi vill inte skada utredningen, säger Uveborn, som inte vet om den misstänkta personen är gripen.

– Personen är i alla fall identifierad, men sedan vet jag inte mer om det.

Vilken annan myndighet är det som har polisanmält den misstänkte?

– Det kan jag tyvärr inte gå in på.

Hur länge tror du att ni kommer hålla stadshuset stängt och under extra bevakning?

– Väktare kommer åtminstone finnas på plats hela dagen i dag, sedan får vi ta ett ställningstagande i frågan utifrån samtal med polisen. Vi för en kontinuerlig dialog med dem.

Från och med lunchtid släpps besökare återigen in på biblioteket och till kontaktcenter.

Vår tidning har pratat med kommundirektör Ola Karlsson, som meddelar att han är medveten om incidenten, men ber att få återkomma under eftermiddagen med en kommentar. Vi har även sökt kommunalråd Eva Kindstrand Ströberg (S), men inte lyckats nå henne.