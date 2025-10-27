FÖLL UR SÄNG – ÅDROG SIG HJÄRNBLÖDNING

En patient i 60-årsåldern föll ur en säng på Västerviks sjukhus. Nu har chefläkaren gjort en lex Maria-anmälan.

Patienten i 60-årsåldern vårdades på intensivvårdsavdelningen till följd av leversvikt. Patienten flyttades sedan till en vårdavdelning och kort därefter föll patienten ur sängen.

Patienten ådrog sig då en hjärnblödning.

"Vid flytten från intensivvården till vårdavdelning hade ingen riskbedömning avseende fallrisk gjorts. Möjligen hade fallet och hjärnblödningen kunnat undvikas om flytten hade skett under säkrare former", skriver regionen i lex Maria-anmälan, som är gjord av chefläkaren Matina Sinai vid Västerviks sjukhus.

Patienten återhämtade sig helt efter fallet.