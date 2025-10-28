Fortsatt väktare vid stadshuset: "Väntar på klartecken"

Henrik Uveborn är beredskapssamordnare på Vimmerby kommun. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Under gårdagen infördes tillfälliga säkerhetsåtgärder vid stadshuset. Dessa kvarstår under tisdagen. – Detta tills vi fått klartecken av polisen, säger beredskapssamordnaren Henrik Uveborn.

Det var kring lunchtid i går som kommunen gick ut med att en medarbetare fått ett hot riktat mot sig. Det här tog kommunen på allvar och valde att införa tillfälliga säkerhetsåtgärder vid stadshuset.

"Av säkerhetsskäl har kommunen beslutat att tillfälligt begränsa tillträdet till stadshuset. Dörrarna är låsta, men besökare till bland annat kontaktcenter och bibliotek släpps in av väktare. Försiktighetsåtgärderna har vidtagits för att säkerställa tryggheten för både medarbetare och besökare", skrev kommun.

På vår sajt hittar ni ett flertal artiklar angående händelsen från gårdagen. Under tisdagen har kommunen kvar begränsningarna vad gäller stadshuset.

– Det är precis samma förutsättningar som gäller. Vi har väktare på plats precis som i går och som släpper in både allmänhet och personal. Det kommer kvarstå tills vi fått klartecken av polisen, säger Henrik Uveborn, beredskapssamordnare i kommunen.

Kan åtgärderna bestå hela veckan?

– Jag tror att vi kommer få ett svar från polisen under dagen.

"Inte märkt någon skillnad"

Henrik Uveborn menar att situationen inte förändrats sedan i går. Då hade man identifierat vem som lämnat hotet.

– Jag har inte fått något ytterligare, utan det är samma läge. Vi ska få en ny uppdatering från polisen och det blir fortsatt samråd och samverkan.

Hur har medarbetarna reagerat på detta?

– Vad jag fått till mig har man inte märkt någon skillnad. Vi försöker trygga arbetsmiljön och ha en säker arbetsplats och därför tog vi till våra rutiner när det blev en sådan här incident.

Vad gör ni annars under dagen?

– Vi inväntar besked från polismyndigheten, det är vad vi gör.