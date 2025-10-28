OMSTRIDDE CHEFEN SLUTAR I VIMMERBY KOMMUN

Den omstridde samhällsbyggnadschefen Klas Svensson lämnar sitt jobb. Detta redan om en månad. Kommunen får nu jaga ännu en toppchef.

Klas Svensson har arbetat som chef för samhällsbyggnadsavdelningen sedan april 2023. Innan dess var han plan- och byggchef vid den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen under cirka åtta år.

Hans tid som samhällsbyggnadschef har präglats av kritik gällande arbetsmiljöfrågor och det är en fråga som ofta varit uppmärksammad i media. Under hela 2024 förekom det mängder avhopp från avdelningen.

Det hela tog sin början i maj när driftchefen Tomas Larsson valde att säga upp sig och efter sommaren blev gatuchefen Roger Lindell utköpt för ett högt belopp, cirka 700 000 kronor. I mellandagarna publicerade vår tidning en längre intervju med de båda, där de öppet gick ut och berättade om sina upplevelser.

Efter den omfattande kritiken ställde Klas Svensson upp på en intervju i början av 2025. På väldigt många frågor i den HÄR intervjun var svaren "inga kommentarer".

– Jag för inte diskussioner i tidningen. Jag kan inte föra dialoger kring personalärenden – många av dina frågor rör enskilda individer – i en tidning. Det kan jag inte göra och därför kan jag inte kommentera det alls.

"Trivts väldigt bra här"

Nu lämnar han jobbet i Vimmerby kommun den 30 november. Den 1 december tillträder han i stället en ny tjänst som samhällsbyggnadschef i Valdemarsviks kommun.

– Det är med blandade känslor jag lämnar mitt uppdrag i Vimmerby kommun. Jag har trivts väldigt bra här, men ser samtidigt fram emot att möta nya utmaningar och fortsätta utvecklas i en ny miljö, säger Klas Svensson.

Arbetet med att tillsätta en efterträdare är redan påbörjat.

– Vi vill tacka Klas för hans insatser i Vimmerby kommun och önska honom stort lycka till i sin nya roll, säger Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby kommun.

Texten har uppdaterats.