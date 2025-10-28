Därför väljer Klas Svensson att lämna: "Ibland vill man testa sina vingar"

En hälften så stor kommun. Det byter Klas Svensson till, men behåller samma typ av tjänst. – Ibland vill man testa sina vingar, säger samhällsbyggnadschefen om att att lämna Vimmerby kommun.

Om en månad gör Klas Svensson sin sista dag som samhällsbyggnadschef i Vimmerby kommun. Han har varit chef över avdelningen sedan april 2023. Dessförinnan hade han varit plan- och byggchef vid den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen under cirka åtta år.

Den 1 december tillträder han sedan en ny tjänst som samhällsbyggnadschef i Valdemarsviks kommun.

– Jag har jobbat här i tio år och ibland vill man testa sina vingar och byta lite miljö, vilket jag har valt att göra. Det är inget konstigare än så, berättar Klas Svensson för vår tidning.

Du byter arbetsgivare och kommun men till samma tjänst. Det kanske vissa höjer på ögonbrynen åt, varför gör du det?

– Varför skulle man göra det? Jag har jobbat inom samma område i tio år. Det här är en liknande tjänst och det är samma titel och kommun, men ingen kommun är den andra lik. Det är lite olika beroende på vilken kommun det är och här är det en del andra områden som kommer till.

Vilka är skillnaderna?

– Det är en del områden det handlar om. Räddningstjänsten är inte med i min tjänst där och det kommer till en del andra grejer. Valdemarsvik är en skårgårdskommun och det kommer till andra frågor också.

Får en mil längre

Valdemarsvik har drygt 7 500 invånare och är nästan hälften så stor som Vimmerby.

– Det är en ganska liten kommun och mindre än Vimmerby. Det är inte lika många som jobbar och man kommer närmare varandra. Det är en tajtare organisation och Vimmerby är nästan dubbelt så stor. Det är självklart mindre personal som jobbar på avdelningen. Sedan har jag inte koll på helheten riktigt ännu, men det är färre än hälften som jobbar där.

Klas Svensson är bosatt i Västervik och får ungefär samma pendlingsavstånd till sin nya arbetsgivare.

– Det blir en mil längre men det är bättre väg, så det är samma restid.

Har du aktivt sökt nytt jobb eller har du blivit headhuntad?

– Jag har sökt den här tjänsten och gått igenom processen. När det varit färdigt har jag tackat ja, informerat min chef och gått igenom en säkerhetsprövning. När den var färdig lämnade jag in min avskedsansökan.

Hur vill du summera din tid som samhällsbyggnadschef i Vimmerby kommun?

– Det har varit spännande och lärorikt. Jag har haft många bra kollegor och fantastisk personal. Man gör ett fantastiskt jobb inom många olika delar och jag känner mig stolt och glad över tiden som har varit. Jag kommer titta tillbaka på det med glada minnen. Det är blandade känslor när man lämnar ett jobb efter nästan tio år. Det är jobbigt att lämna, men samtidigt är det spännande och roligt med något nytt.

"Inte påverkat över huvud taget"

Klas Svenssons tid som samhällsbyggnadschef har varit omskriven. Under förra året förekom det mängder av avhopp från avdelningen. Bland annat valde driftchefen Tomas Larsson att säga upp sig och gatuchefen Roger Lindell blev utköpt för cirka 700 000 kronor. De båda gick ut med omfattande kritik i en intervju med vår tidning i slutet av förra året.