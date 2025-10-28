Här kan Gullringsborna som saknar vatten hämta vatten

Det är just en driftstörning gällande vattnet i Gullringen. Det skriver Vimmerby Energi- och Miljö AB på sin hemsida.

VEMAB skriver på sin hemsida att de som inte har tillgång till vatten i nuläget har möjlighet att hämta vatten vid behov på Storgatan 5 i Gullringen där det finns en kran vid en brandpost som går att använda.

”Vi återkommer med mer information så fort vi har en prognos”, skriver VEMAB på sin hemsida.

Vår tidning har tidigare rapporterat om att VEMAB utför relining av spill- och dricksvattennätet utmed Storgatan i Gullringen under veckorna 43 till 45.

”Relining innebär att vi renoverar de befintliga ledningarna från insidan genom att applicera ett nytt skikt, vilket gör att vi slipper gräva upp gatan helt”, skriver VEMAB på sin hemsida.