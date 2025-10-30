Kommundirektören sörjer Klas försvinnande – oklart hur man går vidare

I veckan stod det klart att samhällsbyggnadschefen Klas Svensson lämnar sitt jobb om en månad. Hur kommunen nu agerar är oklart. – Jag ska förhandla med facken i nästa vecka och först efter det kan jag vara mer öppen och tydlig, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Efter åtta år som chef inom den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen blev Klas Svensson chef för samhällsbyggnadsavdelningen i Vimmerby kommun.

Ett jobb han haft i ett par år och där han under förra året verkligen hamnade i blickfånget. Många lämnade sina jobb på avdelningen och kritiken var bitvis hård mot Klas Svenssons ledarskap.

Nu väljer han själv att sluta inom kommunen för ett liknande jobb i Valdemarsviks kommun. Kommundirektören Ola Karlsson sörjer beskedet.

– Det är såklart sorgligt. Klas är en väldigt kompetent person och har stor kompetens inom sitt område. Han har lång erfarenhet av att arbeta med frågorna han varit ansvarig för, så det är en sorg i det givetvis utifrån hur jag uppfattar Klas som person och människa. Han kommer vara saknad av mig. Samtidigt har jag inställningen att det är helt okej att flytta på sig och det är naturligt i dagens arbetsliv med omsättning. Yrkeslivet är inte som det var för 50 år sedan, där utgångspunkten var att man skulle vara på samma arbetsplats. I dag är utgångspunkten en annan och på så sätt är det naturligt. Vi får vara glada för de tio år Klas lagt hos oss, säger Ola Karlsson.

Det var väldigt många avhopp från just samhällsbyggnadsavdelningen. Hur tycker du att Klas Svensson har hanterat avdelningen?

– Samhällsbyggnadsavdelningen i den nuvarande organisationen är otroligt bred och består av många medarbetare. Avdelningen innefattar räddningstjänst, kost- och lokalvård, drift, gatukontor och många delar. Min bild är inte att det varit många avhopp inom samhällsbyggnadsavdelningen.

Men om man går in specifikt på vissa delar av avdelningen?

– Mina tankar om agerande och så vidare vill jag inte uttala mig om. Jag har för få mil under fötterna i den är rollen. Mycket du refererar till har hänt tidigare och jag har inte möjlighet och kan inte ge svar på det.

Kan inte säga hur lösningen ska se ut

Kommunen befinner sig nu i ett läge utan en permanent skolchef, snart utan en permanent socialchef och samhällsbyggnadschef samt en nytillträdd kommundirektör.

Hur tufft är det läget?

– Man kan se det på olika sätt. Det är fullt ut hanterbart och det finns stor kompetens ute i verksamheterna. Vi står inte utan chef, det finns vissa förordnaden, där man tillfälligt axlar rollen som exempelvis på skolsidan. Vi vet att vi har en situation framför oss vad gäller socialchef, men vi står inte i den nu. Det är många rekryteringar på gång och mycket är kopplat till den nya organisationen. Det är tufft, men det är absolut inte ohanterbart. Jag känner mig trygg med den kunskap och kompetens som finns. Man vet vad man ska göra och gör det på ett bra sätt. När chefer byts ut skakar det till lite och det uppstår lite oklarheter och ett vakuum när en ny person ska lära känna verksamheten. Det kan bli lite skakigt i början, men min bedömning är att kompetensen och mognaden är så stor att man klarar av det.

Den siste november slutar Klas Svensson sitt chefsjobb i Vimmerby.

Hur kommer ni lösa det här tillfälligt?

– Det kan jag inte säga. Jag ska förhandla med facken nästa vecka och det är först efter det som jag kan vara mer öppen och tydlig.

Men ni kommer ha en tillfällig lösning?

– Vi kommer ha en lösning, ja. Sedan hur den ser ut måste jag ta med facken först.

Hur kommer rekryteringsförfarandet att se ut?

– Det är en del i det jag ska prata med facket om också.

Har det att göra med den nya organisationen?

– Nej, egentligen inte. Rollen och befattningen som samhällsbyggnadschef kommer finnas även i den nya organisationen, men samhällsbyggnadsavdelningen kommer se annorlunda ut i den nya organisationen. Man kommer inte ha alla verksamheter som man har i dag, men det kommer inte påverka behovet av en samhällsbyggnadschef. Det har vi fortsatt behov av.

"Tajt tidsram"

I nuläget kan kommundirektören inte svara för när en permanent lösning kan vara på plats.

– Det hänger på vad jag kommer överens med facken om.

Handlar det om hur tjänsten ska se ut i den nya organisationen?

– Nja, det handlar mer om vad vi hittar för lösning nu och vad vi har för tankar om den lösningen, om den är av tillfällig karaktär eller inte, om vi eventuellt ska gå ut med annonsering och hur den processen ska se ut. Det är en ganska tajt tidsram, så jag räknar med att det har klarnat nästa vecka.

