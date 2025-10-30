Åsa söker fler donatorer – behöver fylla på med bröstmjölk

Åsa Johansson i mjölkköket, som är i behov av att fyllas på. Foto: Privat

"För tillfället har vi bara en aktiv donator i Västervik och tio i Kalmar", säger Åsa Johansson, avdelningschef på neonatalenheten i Västervik. Foto: Region Kalmar län/Privat

Neonatalenheterna i både Västervik och Kalmar är i stort behov av bröstmjölksdonatorer. – Vi har ett lägre födslotal, och därmed färre donatorer, säger avdelningschef Åsa Johansson, som hoppas på fin respons.

Region Kalmar vänder sig till den som har överskott av bröstmjölk, med en förhoppning om att få nya donatorer. ”Hjälp oss hjälpa de allra yngsta”, lyder efterlysningen som gick ut nyligen.

– Vi har alltid mjölkdonatorer till neonatalbarn och andra som är i behov av bröstmjölk, där mamman inte alltid har mjölk av olika anledningar. Det är en jätteviktig funktion. För tillfället har vi endast en aktiv donator i Västervik och tio i Kalmar, säger Åsa Johansson.

Är det något som förändrats, som gör att ni är i större behov av fler donatorer just nu?

– Nej, det är inget akut som hänt, eller att det är väldigt många fler som behöver, utan det som donerats tidigare börjar närma sig utgångsdatum. Vi behöver fylla på så vi har ett bra lager. Det är ju nya grupper mammor som föder barn, så vi behöver hitta nya donatorer regelbundet, säger Åsa Johansson som dock ser en negativ koppling mellan lägre födslotal och färre donatorer.

Hur har gensvaret sett ut så här långt?

– Fyra har hört av sig till oss bara här i Västervik efter annonseringen och tre i Kalmar. Det var väldigt positivt, men så ska ju både mammor och mjölk provtas inför donation. Donatorn får dessutom instruktioner inför donationen när hon blivit godkänd, berättar Åsa Johansson.

Något det något särskilt man behöver tänka på för att bli donator?

– Man ska vara frisk och mjölken ha bra kvalitet. Normalt sett är våra donatorer mammor som ammar sitt eget barn, som har ett överskott som man kan pumpa.