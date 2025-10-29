Mcdonalds återkallar kryddmixpåse – här är orsaken

Mcdonalds återkallar nu en kryddmixpåse som man har sålt. Foto: MostPhotos

Hamburgerjätten Mcdonalds återkallar nu sin kryddmixpåse "Tasty McShaker Seasoning". Orsaken är att produkten innehåller en ingrediens som inte uppfyller EU-kraven.

Kryddpåsen "Tasty McShaker Seasoning" är ett tillval som restaurangens gäster kan använda på egen hand för att krydda sina pommes.

"Vi har blivit informerade av vår leverantör att produkten innehåller en ingrediens som inte uppfyller EU-krav. Detta innebär att produkten inte får säljas inom EU, och vi genomför därför en återkallelse från den svenska marknaden", skriver hamburgerjätten.

Mcdonalds vill samtidigt betona att det inte rör sig om någon risk för vare sig hälsa eller livsmedelssäkerhet.

"Ingrediensen ifråga kommer från en godkänd leverantör och uppfyller alla specifikationer. Återkallelsen sker enbart på grund av EU-krav", skriver man.

Mcdonalds uppmanar nu alla gäster som köpt hem kryddpåsen att lämna tillbaka produkten för att få ersättning.

"Vi samarbetar med berörda myndigheter och tar fullt ansvar för att hantera situationen på ett korrekt och transparent sätt. Vi beklagar den uppkomna situationen och ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka våra gäster. Vi arbetar nära vår leverantör för att säkerställa att denna typ av problem inte uppstår igen i framtiden", skriver burgarjätten vidare.