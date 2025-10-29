INVESTERAR ÖVER EN KVARTS MILJARD I NY AMBULANSSTATION

En ny ambulansstation ska byggas i Kalmar. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Region Kalmar län kommer investera drygt 280 miljoner kronor i en nybyggd ambulansstation i Kalmar. Det sa regionstyrelsen ja till på onsdagen efter den genomförda förstudien.

Regionstyrelsen har nu gett grönt ljus till inriktnings- och genomförandebeslut för nybyggnation av en ambulansstation i Kalmar. Ambulansstationen byggs väster om Stensö hälsocentral inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar.

Bakgrunden till beslutet är att den nuvarande ambulansstationen i Kalmar är underdimensionerad.

"Den nya ambulansstationen ska utformas med fokus på funktion, tydlighet och hållbarhet, samtidigt som den anpassas till omgivande bebyggelse. Syftet med att uppföra en ny ambulansstation är att skapa en effektiv och hållbar lösning med hög prestanda och robusthet som möter verksamhetens behov, nu och i en överskådlig framtid", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Satsar 700 miljoner på nytt centrallager

Beslutet om ambulansstationens nya lokalisering är en förutsättning för att centrallagret ska kunna etableras på en ny plats, vilket också regionstyrelsen tog beslut kring. Centrallagret ansvarar för varuförsörjning inom Region Kalmar län från beställning till leverans. De mest frekventa förbrukningsvarorna lagerförs på centrallagret.

"Den nya byggnaden skapar möjlighet för Region Kalmar län att stärka försörjningsberedskapen och upprätta ett buffertlaget för kritiska produkter", skriver regionen.

Den totala byggproduktionskostnaden beräknas till omkring 700 miljoner kronor.

Reinvestering på sjukhusen

Regionstyrelsen tog också ett tredje inriktnings- och genomförandebeslut. Det handlar om reinvestering av manöverpaneler i operations- och interventionsrum på länets tre sjukhus, alltså Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

Manöverpaneler används för styrning av rummets funktioner som belysning, operationslampor, laminärflödestak med mera. Kostnaden för detta beräknas landa på 47 miljoner.

Samtliga dessa ärenden ska nu upp till regionfullmäktige för slutligt beslut.