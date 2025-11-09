Ny analys gjord – här är de vanligaste yrkena i länet

Vilka är de vanligaste yrkena i länet? Region Kalmar län har sammanställt en ny analys av kompetensförsörjningen som nu visar det.

I landet som helhet är undersköterska det vanligaste yrket och så är det även i Kalmar län. Undersköterskor utgör procentuellt sett en hög andel av den totala arbetskraften.

Även andra vårdyrken är vanliga i länet, vilket enligt regionen delvis kan bero på att Kalmar län har Sveriges näst äldsta befolkning och därför har ett stort vårdbehov.

Bland männen är det industrijobben som dominerar. Maskinställare och maskinoperatör är det som dominerar bland männen.

"Det kan bero på industrins starka ställning på arbetsmarknaden i länet och även på utbildningsnivån bland länets män", skriver regionen i ett pressmeddelande.

"Bekräftar den bild vi har"

Kalmar län har lägst andel anställda i Sverige inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning. Det gör vägen in på arbetsmarknaden kortare och bidrar till hög sysselsättning och låg arbetslöshet, men påverkar också utbildnings- och inkomstnivåerna.

Det här visar den nya analysen av länets kompetensförsörjning som regionen har sammanställt.

– Analysen bekräftar den bild vi har sedan tidigare angående våra arbetsmarknadsstrukturer. Vi fortsätter att jobba vidare med en rad insatser som ska bidra till länets kompetensförsörjning, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Annons:

Kompetensförsörjningen stor utmaning

Kompetensförsörjningen är den enskilt största utmaningen för länets arbetsgivare och beskrivs vara en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling.

– Arbetsgivare efterfrågar utbildad arbetskraft på alla utbildningsnivåer och från arbetsgivare inom industrin ser vi en ökad efterfrågan på personer med högre utbildning. En viktig insats är att utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet och länets aktörer inom yrkesutbildningar, folkhögskolor och lärcenter, samt med universitet i andra delar av landet. Dessutom fortsätter vi att knyta ihop utbildning med privata och offentliga arbetsgivare och jobba tillsammans med kommunerna i olika attraktivitetssatsningar för att få fler att flytta hit, säger Helena Nilsson.

På regionens utvecklingswebb finns fler interaktiva fakta och analyser om länets arbetsmarknad och utveckling.

– Vårt fakta- och analysunderlag är avgörande för att vi och länets andra utvecklingsaktörer fortsätter att basera våra insatser på uppdaterade, relevanta fakta, säger Helena Nilsson.