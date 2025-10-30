Nästa vecka blir det flera asfalteringsarbeten i kommunen

Under vecka 45 blir det beläggningsarbeten i Vimmerby kommun. På torsdagen är det dags för Lundgatan. Foto: Vimmerby kommun

Vecka 45, alltså kommande vecka, kommer flera asfalteringsarbeten utföras runt om i kommunen.

Det är kommunens entreprenör Skanska som kommer att utföra beläggningsarbeten under vecka 45 mellan den 3 och 6 november.

Det finns en preliminär tidsplan i nuläget.

Under måndagen kommer det ske arbeten på gång- och cykelvägen i Storebro från Vimmerbyvägen till Pelarnevägen samt på gång- och cykelvägen i Frödinge mellan Tallvägen och Hagavägen.

Dagen därpå, alltså på tisdagen, blir arbete vid gång- och cykelvägen vid Älåkrabacken.

Under onsdagen blir det ett arbete på Mejerivägen i Vimmerby vid Arla och på torsdagen blir det arbete på Lundgatan mellan rondellen vid Borghaga till rondellen vid ishallen.

"Ingen avstängning eller omledning sker, tack för er förståelse och vi ber alla trafikanter att visa hänsyn för allas säkerhet", skriver kommunen.