86-årige Kalle bestulen av hemtjänsten – vill varna andra

86-årige Vimmerbybon Kalle Svensson blev av med 8 000 kronor och han är säker på att hemtjänstpersonal tagit pengarna från hans bostad. Foto: Jakob Karlsson

I lördags upptäckte 86-årige Kalle Svensson i Vimmerby att han blivit av med 8 000 kronor. Han är helt säker på att hemtjänstens personal tagit pengarna. – Jag vill gå ut med det här för att varna andra äldre. De har inte en chans när sådana här kräk stormar in, säger han.

Måndagen den 20 oktober hade Kalle Svensson tagit ut pengar och hade 8 000 i kontanter på sitt gömställe i lägenheten i Vimmerby. På lördagen var pengarna borta.

Händelsen är polisanmäld och Kalle har även varit i kontakt med kommunen.

– Det tar ju tid innan utredningar blir klara så jag vill gå ut med att det här har hänt och varna andra äldre som sitter ensamma hemma. Man måste vara noga med att ta undan sina grejer och kanske särskilt nu när vi närmar oss jul.

"Väldigt tråkigt"

Pengarna var tänkta att gå till nya hörapparater och julklappar.

– Jag klarar det så, men det är klart att det är mycket pengar och väldigt tråkigt. Det är ju förjävligt att en sådan här sak kan hända. Jag hade dem i ett gömställe här inne, men den som gjort det har väl rotat runt. MSB säger ju att man ska ha lite kontanter hemma också. Jag tycker också att det är tråkigt att en sådan här händelse går ut över all personal som är trevlig och gör sitt jobb.

Hur säker är du på att det är hemtjänstpersonal som tagit dem?

– Det är ingen annan som har varit inne hos mig. Jag bor ensam så det måste vara hemtjänstpersonal. Jag har mina misstankar om vem det är.

Vad har du fått för besked från kommunen?

– Inte mycket, men de säger att de håller på och utreder. Ingen av dem var här under förra veckan, men har varit här nu i alla fall så något har de ju gjort.

"Har inte en chans"

Kalle hoppas att uppmaningen ska få äldre att tänka lite extra på hur de förvarar sina värdesaker.

– Äldre som är ensamma har inte en chans när sådana här kräk stormar in i deras hem.

Polisen lade ned utredningen direkt.

– Ärendet lades ned av jourutredningsbefälet i Kalmar. Skälet var att det inte går att utreda och det finns inga spår eller åtgärder att vidta som leder till att brottet klaras upp, säger Hampus Haag, förundersökningsledare vid polisen i Vimmerby/Hultsfred.

Mannen säger att han haft besök av fem personer. Kunde ni inte ha undersökt det?

– Det är klart att man hade kunnat göra det. Alla förundersökningsledare gör sin bedömning och jag brukar akta mig för att kommentera andras beslut. Man kan tycka saker och det är inte alltid man håller med. Beslutet får stå för den förundersökningsledare som tagit det. Den här anmälan landar inte på mitt bord, även om det här har hänt i Vimmerby. Så blir det med många anmälningar. Jag får de ärenden där man känner att det finns något att gå på.

Hur ska äldre tänka kring risken för den här typen av brott?

– Det får ju liksom bara inte hända, hemtjänstpersonal ska vara deras trygghet. Sedan är det inte vanligt att det sker och hemtjänstpersonal blir också anklagade ganska ofta för saker som inte stämmer. Jag säger inte att det är så i det här fallet, men ibland är det lätt att anklaga dem. Det måste finnas bevisning om vi ska kunna gå vidare, det kan man säga generellt. Specifika fall är jag försiktig med att kommentera.

Kan det bli aktuellt att öppna ärendet?

– Framkommer det nya uppgifter eller ny bevisning finns det alltid möjlighet att öppna upp ett ärende. Att det är nedlagt behöver inte betyda att det är helt kört.

