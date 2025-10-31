Stolt Håkan Juholt tilldelas hederspris – för sin stiliga mustasch

Vid Mustaschkampens invigning i veckan delades Mustaschkampens Hederspris ut för första gången. Historisk mottagare av det allra första priset blev den förre partiledaren för Socialdemokraterna, Håkan Juholt, från Oskarshamn. – Jag är mycket hedrad, sa den stolte pristagaren.

Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av prostatacancer, vilket gör den till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mustaschkampen, som pågår under november månad, är Prostatacancerförbundets kampanj som blandar humor med allvar för att bidra till forskning, utveckling och bättre vård, och samtidigt sprida kunskap om sjukdomen.

Tidigare i veckan hölls Mustaschkampens högtidliga invigning på restaurang Sturehof i Stockholm, och då delades också nyinstiftade Mustaschkampens Hederspris ut för första gången.

I ett pressmeddelande skriver Prostatacancerförbundet att utmärkelsen ska ges till en person som under året i särskilt hög grad bidragit till att ge mustaschen positiv uppmärksamhet och ett större värde.

Känd för sin mustasch

Historisk förste pristagare blev tidigare partiledaren för Socialdemokraterna och ambassadören Håkan Juholt från Oskarshamn.

I motiveringen till beslutet skrevs bland annat följande:

”Håkan Juholt har varit partiledare, riksdagsledamot i över 20 år, ambassadör i Island och Sydafrika. Han har alltid varit känd för sin mustasch. Med glimten i ögat, har han ofta talat om sin ansiktsbehåring, men också lyft hur viktig mustaschen är. Han har givit goda råd om hur man vårdar sin mustasch men även hur man tar ansvar för sin mustasch. Han har sagt att mustaschen är en markör för Mustaschkampens viktiga insamling mot prostatacancer. Hans mustasch sägs även ha varit modellen då Cancerfonden startade sin mustaschkamp.”

Stolt och rörd

Det var en stolt och rörd pristagare som tog emot priset på tisdagskvällen.

– Jag är mycket hedrad över denna fina utmärkelse. I år firar min mustasch dessutom 50 år, så det känns extra roligt att den nu får vara med och göra skillnad på riktigt, säger Håkan Juholt.

Årets Hederpris består av ett diplom och en skulptur som är gjord av skulptören och bildkonstnären Ylva Junfelt vars konst kretsar kring frågor om identitet, gemenskap och människans plats i kollektivet.