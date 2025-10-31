Kommunen: ”Medborgare ska känna sig trygga”

Verksamhetschefen Hanna Revelj Westrin berättar hur kommunen agerar på en generell nivå när uppgifter om stöld från hemtjänstpersonal inkommer. Genrebild. Foto: MostPhotos

86-årige Kalle Svensson från Vimmerby är säker på att hemtjänstpersonal tagit 8 000 kronor från hans bostad. Högsta chefen för hemtjänsten, Hanna Revelj Westrin, har ännu inte fått någon information om ärendet.

Tidigare idag berättade DV att 86-årige Kalle Svensson blivit av med 8 000 kronor i sin bostad i Vimmerby. Han ser ingen annan möjlighet än att hemtjänstpersonal tagit kontanterna.

– Det är ingen annan som har varit inne hos mig. Jag bor ensam så det måste vara hemtjänstpersonal. Jag har mina misstankar om vem det är, sa han i artikeln.

Hanna Revelj Westrin är verksamhetschef för hemtjänsten.

– Han kan ha varit i kontakt med närmaste chef, men det är inget som har nått mig. Kommer det till vår kännedom så har vi rutiner kring hur det hanteras. Beroende på hur det kommer in rapporterar vi det som en avvikelse eller ett klagomål. Ansvarig enhetschef tar vid och utreder. Vi tittar på det som har inkommit och vidtar olika delar som vi eventuellt ser att vi behöver göra. Så arbetar vi generellt, men just det här ärendet har jag inte hört något om, säger hon.

Är det vanligt att det kommer sådana här uppgifter till er?

– Det händer då och då. Jag kan inte säga hur ofta det sker, men att vi fått in sådana synpunkter, det har hänt. Vi gör vår utredning och polisen gör sin utredning. Det kan vara så att det här ärendet är under hantering av någon av mina chefer.

Har det funnits fall där personal stängts av, sagts upp eller flyttats på grund av stöld?

– Det har jag inte möjlighet att uttala mig om.

”Ska känna sig trygga”

Äldre personer är en utsatt målgrupp idag.

– Välfärdsbrottsligheten ökar. Till exempel gör socialförvaltningen gemensamma insatser med andra myndigheter och vi har haft polisen på våra seniorträffar för att prata om förebyggande åtgärder. Medborgare ska absolut kunna lita på hemtjänstpersonal och våra medarbetare hanterar aldrig pengar, Bank-id eller bankkort.

Hur ser du överlag på uppgifterna som framkommit?

– Det är såklart jättetråkigt och allt som kommer till oss tittar vi på och utreder. Medborgare ska känna sig trygga med att de ska få det stöd och den omsorg de har rätt till.