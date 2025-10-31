Undersökning fördröjdes i två år – barn fick skada på permanent tand

Ett barn under 15 år var på en undersökning 2022. Först 2025 kom patienten till en ny undersökning. Förstå då uppäckte man att en tand vuxit fel.

Det under 2022 som en patient under 15 år var på en undersökning inom tandvården. Det uppmärksammades inte vid undersökningen att en hörntand låg fel.

Enligt planen skulle patienten ha kommit till en ny undersökning 2023 – men denna fördröjdes till 2025.

"Först då uppmärksammade att tanden växt fel och skadat den intilliggande permanenta tanden", skriver regionen.

Hade den planerade undersökningen, för två år sedan, utförts hade man sannolikt lokaliserat problemet och den intilliggande tanden hade inte blivit skadad.

Nu gör cheftandläkaren Ulrika Dahl en anmälan enligt lex Maria. Efter utredning har åtgärder vidtagits för att förhindra återupprepning.