Här är dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden – kostade 3,3 miljoner

En fastighet som kostar 3,3 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun under oktober månad.

Totalt registrerades 17 fastighetsförsäljningar i kommunen i oktober, med ett snittpris på 1,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under oktober månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

7. 1,7 miljoner, Vimmerby

Blomsterhultsgatan 14 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1953 och har en boyta på 96 kvadratmeter. Affären blev klar i oktober och köpesumman blev 1 695 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 17 500 kronor.

6. 1,8 miljoner, Vimmerby

Nu har huset på Solnebo 185 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 1 750 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Huset byggdes 1995 och har en boyta på 108 kvadratmeter.

16 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

5. 1,9 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Ekvägen 5 i Vimmerby har fått nya ägare. Priset blev 1 935 000 kronor. Husets byggår är 1960 och det har en boyta på 93 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 21 000 kronor.

4. 2,1 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Rådmansgatan 12 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i oktober och priset blev 2,1 miljoner kronor. Huset byggdes 1938 och har en boyta på 126 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 16 500 kronor.

3. 2,4 miljoner, Djursdala

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Snokebo 150 i Vimmerby. Priset blev 2 420 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i september. Huset är byggt 1973 och har en boyta på 160 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 15 000 kronor.

2. 3 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Vendledalsgatan 9 i Vimmerby är nu klar. Huset är 109 kvadratmeter stort och byggdes 1981. Ägarbytet blev klart i september och priset blev 2 980 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 27 500 kronor.

1. 3,3 miljoner, Vimmerby

Den 154 kvadratmeter stora villan på Hökgatan 9 i Vimmerby har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i oktober och köpesumman blev 3 300 000 kronor, 21 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1967.