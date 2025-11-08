Multisjuk åldring blev sämre efter behandling – regionen anmäler händelse

En äldre patient med flera sjukdomar blev sämre efter att ha fått behandling. Enligt Region Kalmar, som nu gör en anmälan enligt lex Maria, var hög arbetsbelastning orsak till händelsen.

Chefsläkare Inger Landgren, inom primärvårdsförvaltningen, har gjort en anmälan enligt lex Maria med anledning av att ett lågt kaliumvärde inte uppmärksammats.

En patient i 80-årsåldern hade flera sjukdomar, bland annat bensår och bensvullnad. I samband med behandlingen av detta sjönk kaliumvärdet och patienten blev påverkad, skriver regionen i ett pressmeddelande. Efter att det låga värdet uppmärksammats erhöll patienten sjukhusvård och återhämtade sig.

Enligt Region Kalmar län har åtgärder mot den höga arbetsbelastning som ska ha legat till grund för det inträffade vidtagits för att hindra en liknande händelse.