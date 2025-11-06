06 november 2025
Preliminär statistik: Inflationstakten oförändrad i oktober

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 06 november 2025 08.16

Den preliminära inflationstakten enligt KPI för oktober 2025 var 0,9 procent, vilket var en oförändrad inflationstakt från föregående månad. Månadsförändringen för KPI från september till oktober var 0,3 procent. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Den ordinarie publiceringen för oktober släpper SCB den 13 november, men på torsdagsmorgonen kom de preliminära siffrorna från myndigheten.

– Den preliminära inflationstakten enligt KPI och KPIF var oförändrad i oktober medan KPIF-XE steg, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB.

Enligt preliminär statistik var inflationen enligt KPI oförändrad på 0,9 procent från föregående månad. Månadsförändringen för KPI från september till oktober var 0,3 procent, skriver SCB.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var även den oförändrad på 3,1 procent från föregående månad. Månadsförändringen för KPIF från september till oktober var 0,4 procent.

För KPIF-XE (KPIF exklusive energi) var den preliminära inflationstakten i oktober 2,8 procent, vilket kan jämföras med 2,7 procent i september. Månadsförändringen för KPIF-XE från september till oktober var 0,3 procent, skriver SCB.

Fakta

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas upp i KPI och inte i KPIF.

Snabb-KPI är ett preliminärt snabbestimat som publiceras fem arbetsdagar innan den officiella publiceringen. För Snabb-KPI publiceras endast KPI, KPIF och KPIF-XE på total nivå. Mer detaljerad info samt definitiva siffror kommer den 13 november.

Källa: SCB

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

