Preliminär statistik: Inflationstakten oförändrad i oktober

Den preliminära inflationstakten enligt KPI för oktober 2025 var 0,9 procent, vilket var en oförändrad inflationstakt från föregående månad. Månadsförändringen för KPI från september till oktober var 0,3 procent. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Den ordinarie publiceringen för oktober släpper SCB den 13 november, men på torsdagsmorgonen kom de preliminära siffrorna från myndigheten.

– Den preliminära inflationstakten enligt KPI och KPIF var oförändrad i oktober medan KPIF-XE steg, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB.

Enligt preliminär statistik var inflationen enligt KPI oförändrad på 0,9 procent från föregående månad. Månadsförändringen för KPI från september till oktober var 0,3 procent, skriver SCB.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var även den oförändrad på 3,1 procent från föregående månad. Månadsförändringen för KPIF från september till oktober var 0,4 procent.

För KPIF-XE (KPIF exklusive energi) var den preliminära inflationstakten i oktober 2,8 procent, vilket kan jämföras med 2,7 procent i september. Månadsförändringen för KPIF-XE från september till oktober var 0,3 procent, skriver SCB.