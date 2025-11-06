Efter boken och tavlan – nu är årets second hand-julklapp utsedd

För fjärde året i rad utser second hand-kedjan Myrorna årets second hand-julklapp. I år är vinnaren ”en symbol för värme och ljus i en mörk och skakig tid”; nämligen ljusstaken.

För fjärde året presenterar Myrorna årets second hand-julklapp. 2022 blev det tavlan, 2023 vinylskivan och 2024 boken. I år är det ljusstaken som får utmärkelsen.

”Ett tänt ljus hör julen till och skapar en mysig stämning i hemmet, samtidigt som det kan ses som en symbol för värme och ljus i en mörk och skakig tid och omvärld. I år lyser ljusets konnotationer extra starkt hos Myrorna. Klassiska kandelabrar i mässing, modernare varianter i glas eller den elektriska som pryder många fönster under den mörka årstiden; Årets second hand-julklapp finns i mängder av stilar – med andra ord en klapp för alla hem, åldrar och personligheter”, skriver Myrorna i ett pressmeddelande.

”Börjar bli ett självklart val”

I samband med avtäckningen av årets second hand-julklapp på torsdagsmorgonen släpptes också Myrornas julundersökning, där flera aspekter av svenskarnas inställning till jul och julklappar undersöks.

Enligt den är övervägande delen av de julklappar som köps idag nyproducerade. Däremot är en majoritet av svenskarna öppna för att bryta den trenden. 52 procent anger att de vill ta emot second hand-julklappar.

– Att majoriteten av svenskarna fortfarande vill ha julklappar köpta second hand under granen visar att second hand börjar bli ett självklart sätt att handla på. Och att ljusstaken är årets second hand-julklapp är roligt av flera anledningar, den är enkel att hitta, finns i oändliga varianter och passar alla åldrar och hem, säger Caroline Andermatt, vd på Myrorna.