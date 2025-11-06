Återupptar arbetet för cancersjuka barn – "Blir en bra drivkraft"

Emma Solberg återupptar sitt BOND-projekt. Att många barn i hennes närhet insjuknat i cancer är en drivkraft för henne. Foton: Privat/MostPhotos

Emma Solberg, från Främsteby utanför Vena, återupptar sitt BOND-projekt för att stötta cancersjuka barn. – Det är flera barn runt omkring som insjuknat, det är framför allt det som gjort att jag vill starta upp det här igen, säger hon.

Emma Solberg har ett imponerande driv och en enorm målmedvetenhet när det kommer till det här projektet, där hon stöttar BOND-avdelningen i Linköping, där cancersjuka barn hamnar. Hon drabbades själv av en hjärntumör som liten, och även hennes älskade och saknade kusin Joakim låg på den avdelningen i Linköping.

– Projektet har legat vilande sedan 2019. Jag har haft tanken länge och kände att ”nu är det dags” att återuppta arbetet.

Samarbetar med två lokala föreningar

Idag tvingas hon konstatera att det är fler i deras närhet som drabbas.

– Det är flera barn runt omkring som insjuknat och får sin vård på BOND-avdelningen (Barn onkologi, neurologi och diabetes) i Linköping. Det är framför allt det som gjort att jag vill påbörja arbetet igen, och en mamma kommenterade mitt inlägg i går och skrev att hennes son också ligger i Linköping. Det blir en bra drivkraft, säger Emma som den här gången kommer samarbeta med två lokala föreningar, Ladies Circle och W.F Wänskapsförbundet.

Samlar in julklappar

Projektet inleds med en insamling av julklappar, som man kommer åka upp med till Linköping en stund innan jul. Det går att lämna paket i samband med REKO-marknaden på Valhall den 28-30 november. Andra har erbjudit sig att swisha pengar, så inhandlas julklappar.

– Avdelningen söker främst till ungdomar mellan 12 och 18 år då det inte brukar finnas så mycket till dem, men självklart är allt välkommet. Det är viktigt att märka paketet med tjej/kille och vilken ålder det skulle passa, och allt måste vara nytt på grund av smittorisken, berättar Emma.

Vill skapa ett ungdomsrum

Tidigare har Emma Solberg samlat in pengar, som möjliggjort att skapa ett ”Sinnenas rum” på avdelningen. Det invigdes 2016. Pengar har skänkts även till barnavdelningen i Västervik, för att förbättra miljön för de som vårdas där.

– Vi hamnade där med vår son och jag minns att jag tänkte att det såg lika dant ut som när jag själv låg där, så BOND-projektet har bidragit till flera förbättringar. Bland annat skänktes tv-apparater och mobila sinnesrum som går att flytta runt.

Nu är tanken att skapa ett rum för ungdomar i Linköping, som kan bli deras oas att gå undan till. En bit bort från nålstick och annat.

– När jag pratade med dem i Linköping om vad som behövs nämnde de särskilt ett ungdomsrum. Där de äldre kan hänga, och där det är lite mer vuxet med kanske spel och annat.

Hur känns det nu när BOND-projektet dragits igång igen?

– Det känns väldigt viktigt, jag kommer nog aldrig vara färdig, utan jag kommer nog alltid fortsätta så här känns det som. Jag väldigt angelägen att hjälpa till, och det slutar aldrig att bli sjuka barn. Det kommer närmare och närmare också, så det är väldigt viktigt.

Hur ser responsen ut så här långt?

– Väldigt bra, tycker jag. Vi har gjort det här förr i Hultsfreds kommun, och ska göra det tillsammans igen för alla barn och ungdomar som blir drabbade.

Utöver pengabidrag kommer olika evenemang genomföras för att samla in pengar.

När tänker du dig att rummet ska stå klart?

– Jag vet inte hur mycket pengar rummet kommer kosta, men det blir en del, även om det nog inte blir lika dyrt som sinnesrummet. Men så behövs det ju även extra pengar för att hålla sinnesrummet i gång, om saker går sönder.

Vad hoppas du att insamlingen ska ge?

– Det behövs hur mycket som helst. Om inte julklapparna går åt så kan de bli presenter till senare – om man haft en dålig dag eller som stickpresent.