GRANNLÄNET: Städfirmans makabra fynd – ett kranium i kakelugnen

En städfirma hittade den gångna helgen ett mänskligt kranium i en kakelugn. Bilden är en genrebild, och kakelugnen inte den som omskrivs i texten. Foto: Arkivbild

En städfirma som höll på att städa ur ett dödsbo gjorde häromdagen en makaber upptäckt. I kakelugnen låg ett kranium från en människa.

Det var under allhelgonahelgen som städföretaget hade anlitats för att rengöra ett dödsbo i Vadstena. I en kakelugn gjorde man ett makabert fynd – där, tillsammans med skräp och rester av ett ljus, låg nämligen ett kranium som tros vara från en människa, vilket Motala Vadstena Tidning var först att rapportera om.

Firman ringde omgående polisen som kom till platsen och tog kraniet i beslag.

– Vi har tagit hand om det och vi ska åldersbestämma kraniet via NFC. Det kommer högst troligt från en människa och vi arbetar efter den hypotesen, berättar polisens presstalesperson Mats Pettersson för SVT.

Utreds som gravfridsbrott

Polisen, som uppger att kraniet vid en första anblick såg ”gammalt ut”, utreder ärendet som gravfridsbrott. Det kan innebära att man till exempel flyttar en avliden persons kropp eller kroppsdelar. Mats Persson är dock noga med att påpeka att det inte finns några andra misstankar om brott.

Enligt en uppgift som har framkommit kan kraniet härröra från ett museum, vilket dock inte är bekräftat.

– Det låter naturligtvis troligt. Vi känner till de uppgifterna och vi har med det, men det är ingenting vi kan slå fast nu, säger Mats Pettersson.