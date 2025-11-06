06 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Barnmat återkallas – kan innehålla plast

Glasburkar med barnmat kan innehålla plast. Foto: MostPhotos

Barnmat återkallas – kan innehålla plast

NYHETER 06 november 2025 15.22

Nu återkallas barnmat. Detta på grund av att det finnas bitar av plast i burkarna.

Annons:

Det rör sig om Lasagne i glasburk från ett år som återkallas. Semper står bakom barnmaten som är i glasburkar på 235 gram. 

Återkallelsen gäller endast produkter med artikelnummer 9767 och har bäst före-datum 25 juli 2027. 

Produkten återkallas på grund av kvalitetsavvikelse.

"Vi har identifierat ett begränsat antal burkar som kan innehålla enstaka bitar av plast, vilket innebär att produkten inte lever upp till våra kvalitetskrav. Vi prioriterar alltid säkerheten för våra konsumenter och har därmed beslutat att återkalla produkten. Vi beklagar det obehag som kan upplevas och ber konsumenter som köpt denna produkt att kassera den", skriver man i ett pressmeddelande. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Schnitzel återkallas – kan innehålla salmonella
Extremt sur glass återkallas – saknar text om obehag
Färs återkallas – innehåller salmonella
Populär choklad återkallas – kan innehålla gummi
Nötter återkallas – kan innehålla glasbitar

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt