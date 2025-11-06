Barnmat återkallas – kan innehålla plast

Nu återkallas barnmat. Detta på grund av att det finnas bitar av plast i burkarna.

Det rör sig om Lasagne i glasburk från ett år som återkallas. Semper står bakom barnmaten som är i glasburkar på 235 gram.

Återkallelsen gäller endast produkter med artikelnummer 9767 och har bäst före-datum 25 juli 2027.

Produkten återkallas på grund av kvalitetsavvikelse.

"Vi har identifierat ett begränsat antal burkar som kan innehålla enstaka bitar av plast, vilket innebär att produkten inte lever upp till våra kvalitetskrav. Vi prioriterar alltid säkerheten för våra konsumenter och har därmed beslutat att återkalla produkten. Vi beklagar det obehag som kan upplevas och ber konsumenter som köpt denna produkt att kassera den", skriver man i ett pressmeddelande.