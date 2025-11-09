Dansglädje när två grupper blev en: "Det här gör vi om"

"Det blev en jättekul danskväll", säger Sylvia Roos, en av linedanceinstruktörerna. Foto: Privat

Två dansgrupper från Frödinge och Helgenäs samlades i Blackstad bygdegård i veckan för en gemensam linedancekväll. "Efter en svettig med rolig danskväll är deltagarna överens om att det här måste vi få göra igen, det var riktigt roligt", skriver de i ett pressmeddelande.

På onsdagskvällen fylldes bygdegården i Blackstad av rytmer och glada röster när linedancegrupperna möttes för en gemensam kurskväll. Initiativet kom från dansinstruktörerna Sylvia Roos och Kristina Hörnqvist, som valde just Blackstad för att det ligger mitt emellan orterna.

­– Ju fler man är desto roligare blir det! Och det blev en jättekul danskväll, säger Sylvia Roos.

Under kvällen fick deltagarna lära sig två nya danser, instruerade av vardera ledare, och upptäckte dessutom att flera gemensamma danser redan fanns i repertoaren. Det bjöds också på så kallad contra linedance.

”Då dansar raderna vända mot varandra och går emellan och runt varandra då och då. Spännande, annorlunda och roligt!” skriver de i pressmeddelandet.

Linedance har utvecklats långt bortom sin countrygrund.

– I våra kurser försöker vi få med danser från flera musikstilar. Genom åren har vi plockat fram många moderna countrydanser men också danser till Ed Sheeran, Elton John, Weeping Willows och Bo Kaspers orkester, säger Kristina Hörnqvist.

Både deltagare och instruktörer var nöjda med kvällen.

– Det här gör vi om nästa termin!