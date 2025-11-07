De moderniserar lokala handeln – här är nya Vimmerbykortet

Bort med de gamla papperspresentkorten och in med nya, moderna Vimmerbykortet. Idag lanserar Vimmerby Handel en satsning som man hoppas ska göra det lättare för Vimmerbyborna att handla lokalt. – Den största skillnaden är att man nu kan gå och småhandla hos olika företag, förklarar Evelina Samuelsson, kassör i Vimmerby Handel.

Ett rosa, plånboksvänligt plastkort med Vimmerbykortets nya logga ersätter de gamla papperspresentkorten från Vimmerby Handel. Förhoppningen från företagarföreningens håll när det nya, modernare presentkortet lanseras är att det ska gynna butikerna och underlätta för fler att handla lokalt.

– Den största skillnaden när vi går över i det här är att man nu kan gå och småhandla hos olika företag. Har jag femhundra kronor på det här så kan jag till exempel gå och köpa blommor på Lindeborgs, och sedan en mascara på Lindex. Innan har man bara kunnat använda det på ett ställe, så det är en stor skillnad, säger Evelina Samuelsson, kassör i Vimmerby Handel och visar upp det nya kortet.

De butiker och företag som är anslutna till kortet flaggar med Vimmerbykortets rosa flagga utanför butikerna. Vid kassorna kommer det även finnas en logga med QR-kod där kortets saldo kan kontrolleras av kortinnehavaren.

Hoppas fler Vimmerbyföretag vill ansluta

Många butiker och företag är redan anslutna till kortet, och alla som har någon typ av försäljning är välkomna, förklarar Melina Franzén som också är den som ligger bakom designen av den nya loggan.

– Visionen är att det ska bli ett livsstilskort i Vimmerby. Att du ska kunna gå ut och äta eller ta en hotellnatt på Stadshotellet. Kanske träningsställena vill vara med? Alla som har försäljning är välkomna att gå med. Det är därför vi har döpt det till Vimmerbykortet. Det här är inte bara Vimmerby Handels kort utan hela Vimmerbys.

Att ta fram kortet och lansera satsningen har varit ett pågående arbete under flera år, och mer intensivt de senaste månaderna. Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen har gått in med bidrag för att det ska kunna bli av. Vimmerby Handels ordförande Beathe Skaate är tacksam över samarbetet.

– Det är tack vare dem vi kan göra det här. Det är en investering, men vi tror på investering och att det här gynnar oss i det långa loppet.

Det nya kortet säljs nu hos Stuneks och i förbutiken på Ica Kvantum, men kan också beställas i en ny webbshop som lanserats.

– Vi hoppas att det här ska bli julklappen i år. Kanske från Vimmerbyföretagen till sina anställda, eller nu till fars dag. Det är ett sätt att värna den lokala handeln och se till att pengarna hamnar i Vimmerby, säger Evelina Samuelsson.

De gamla presentkorten är gilitiga i tre år från att de utfärdats och går fortfarande att använda i anslutna butiker.