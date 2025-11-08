Innehåller salmonella – nu återkallas produkten

Produkterna har sålts på Willys och Hemköp, men har nu stoppats för försäljning. Enligt Axfood kan varorna innebära en hälsofara, men bakterien dör vid upphettning till 72 grader. På förpackningen finns tydlig information om att färsen ska genomstekas. Inga sjukdomsfall har hittills rapporterats.

Axfood skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att det har hänt, och uppmanar konsumenter som köpt varan att återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.

– Vi ser ytterst allvarligt på det här, utreder nu med leverantören hur det kunnat ske och hur vi kan säkra att något liknande inte sker igen, säger Susanna Wadegård, kvalitetschef på Axfood.