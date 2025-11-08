08 november 2025
Innehåller salmonella – nu återkallas produkten

NYHETER 08 november 2025 16.32

Axfood återkallar blandfärs av nöt och fläsk efter att det visat sig att produkten kan innehålla salmonella. Färsen har sålts i både Willys och Hemköp-butiker.

Återkallelsen gäller blandfärs på nöt och fläsk, specifikt med bäst före-datum 12 november 2025 och batchnummer 5281041084.

Produkterna har sålts på Willys och Hemköp, men har nu stoppats för försäljning. Enligt Axfood kan varorna innebära en hälsofara, men bakterien dör vid upphettning till 72 grader. På förpackningen finns tydlig information om att färsen ska genomstekas. Inga sjukdomsfall har hittills rapporterats.

Axfood skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att det har hänt, och uppmanar konsumenter som köpt varan att återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.

– Vi ser ytterst allvarligt på det här, utreder nu med leverantören hur det kunnat ske och hur vi kan säkra att något liknande inte sker igen, säger Susanna Wadegård, kvalitetschef på Axfood.

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

