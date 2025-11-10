BILDSPEL: Kalas i Upplevelseskogen lockade stora och små

Familjen Lagerqvist besökte Filmbyn för första gången och passade på att se utställningarna i inomhusmiljön också. Barnen Myrica och Natanael har båda fått ansiktsmålning. Foto: Tess Hartikka

På scenen spelades folkmusik av en elev och en lärare på Musikskolan. Foto: Tess Hartikka

Carina besökte kalaset på Filmbyn tillsammans med sönerna Hampus, Hugo och Henry i vagnen. "Nu ska vi åka brandbilen!" säger barnen. Foto: Tess Hartikka

Hantverksmarknad, graffittiworkshop, brandbilsåkning, magi och musik. Det var några av sakerna man kunde uppleva när det var dags för Filmbyns Kalas i Upplevelseskogen på fars dag.

Filmbyn Småland i Mariannelund rundade av höstsäsongen med ett sista event. Kalas i Upplevelseskogen anordnades i söndags tillsammans med Emilkraften, och inleddes med en ekumenisk gudstjänst i Filmbyns café.

Sedan förvandlades Upplevelseskogen till en hantverksmarknad med lokala produkter, där det också fanns flera aktiviteter för barn som ansiktsmålning och brandbilsåkning. För den som var hungrig fanns kolbullar och grillad korv.

– Vi bor i Mullsjö, så det är en liten bit, berättar Andreas Lagerqvist, som besökte kalaset med familjen.

Barnen Myrica och Natanael hade sina favoriter:

– Det bästa var att sitta på Lilla Gubben, det var läskigt men kul! säger Myrica.

– Natanael gillade brandbilen bäst, fyller mamma Carolina Lagerqvist i.

Unga företagare tog chansen

På plats var det flera UF-företag från Eksjö gymnasium för att sälja sina produkter. Ett av företagen är PC Reboot UF, som fokuserar på inköp och försäljning av begagnad teknik samt IT-service.

– Vi har fått ganska många potentiella kunder här och gett ut vårt nummer till dem. Det är flera som vill ha hjälp med sina skrivare bland annat, säger Alex Karlsson, som har företaget tillsammans med Micky Hellman och Simon Hultberg.

Inomhus stod även flera lokala författare och hade bokförsäljning. Ovan kan du se några bilder från dagen.