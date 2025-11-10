Arbetet med bron har inletts – "Välj gärna att köra en annan väg"

Arbetet med att reparera bron över riksvägen har inletts och påverkar trafiken på Norra Oskarsgatan. Foto: Lotta Madestam

Arbetet med att renovera bron på Norra Oskarsgatan i Hultsfred har gått igång den här veckan. Det påverkar trafiken, och nu uppmanas trafikanterna till att helst ta en annan väg.

Bron över riksväg 23/34 vid Rock City har under en längre tid varit i behov av omfattande underhåll. Brons tätskikt är dåligt och vatten läcker igenom varpå tätskiktet måste bytas. Bron har också påkörningsskador undertill där armeringen är synlig och rostangrepp finns.

Under måndagen gick renoveringsarbetet igång. Under större delen av arbetet kommer ett körfält vara öppet på bron.

”Tung trafik hänvisas till att använda bron under perioden ett körfält är öppet. Om du kör ett annat fordon får du gärna välja att köra en annan väg om du har möjlighet, detta för att minska trafiken på bron under renoveringen”, skriver kommunen på sin hemsida, där det också ges förslag på alternativa vägar.

Total avstängning en helg

En totalavstängning av bron kommer ske en helg, en fredag 18:00-söndag 04:00, men det finns inget exakt datum för när.

Vår tidning har tidigare skrivit om arbetet, vars första etapp har en prislapp på 2,3 miljoner kronor. I samband med dessa reparationer kommer även övriga delar på bron ses över så som pelare, kantbalkar, brobanan, räcken samt brons grundavlopp, ytavlopp och stuprör.

Arbetet beräknas vara färdigt vecka 50. Under våren 2026 kommer det sedan att läggas ny asfalt innan och efter bron på Norra Oskarsgatan och Industrigatan.