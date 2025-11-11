Ambulansvårdare varnas – kunde inte åka på larm

En ambulansvårdare i Västervik varnas efter att han inte gjort sitt jobb. Genrebild. Foto: Bildbyrån

I somras gjorde mannen privata ärenden när han var i tjänst och var under en tid otillgänglig för larm. Region Kalmar har nu varnat medarbetaren som man menar utsatt patienter för en ”stor risk” och också skadat förtroendet för hela verksamheten.

”Vi ser allvarligt på det som har hänt och vill på detta sätt påminna dig om de skyldigheter som du har i din anställning. Vi vill också varna dig om att fortsatt misskötsamhet kan medföra uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd”.

Kravet framöver är såklart att personen gör sitt jobb när han jobbar.