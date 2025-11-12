Han kan bli Årets lärare – representerar Kalmar län

I somras hyllades Årets lärare i varje kommun. Nu står det klart vilka av dem som representerar sina län och har chansen att ta hem den nationella utmärkelsen. Det är läraren Pär Dunge på Västerviks gymnasium som blir vårt läns hopp.

Årets lärare 2025 delas ut den 21 november på Konserthuset i Stockholm, och i år firar galan 10-årsjubileum. Sedan starten 2015 har över 160 000 elever nominerat sina lärare, skriver Beatastiftelsen i ett pressmeddelande.

– Bakom varje nominering finns en elev som blivit sedd. Att så många skickas in från hela landet visar hur avgörande lärarrollen är – oavsett om det är i en liten byskola eller på ett stort gymnasium, säger stiftelsens grundare Beata Kull i pressmeddelande.

I somras utsågs sex kommunvinnare i Kalmar län:

Borgholm: Yvonne Pettersson, högstadielärare på Åkerboskolan i Borgholms kommun

Emmaboda: Hanna Frögren, mellanstadielärare på Johansfors skola i Emmaboda kommun

Hultsfred: Malin Össmar, mellanstadielärare på Prolympia i Virserum

Kalmar: Alexander Edlund Grawé, gymnasielärare på Jenny Nyströmskolan i Kalmar

Västervik: Pär Dunge, gymnasielärare på Västerviks gymnasium

Nybro: Henric Gustavsson, gymnasielärare på Åkrahällskolan i Nybro

Därför kan Pär bli årets lärare

Nu står det alltså klart att det är Pär Dunge på Västerviks gymnasium som representerar Kalmar län. Här är nomineringen som någon av hans elever har skickat in:

Jag vill nominera Pär till Lärargalan eftersom han är en fantastisk lärare som verkligen brinner för sitt ämne, servicekunskap. Pär har en unik förmåga att göra undervisningen både intressant och relevant för oss elever. Han är alltid engagerad och anpassar sina lektioner så att de känns aktuella och användbara i vårt framtida yrkesliv.



Pär har ett stort tålamod och ett genuint intresse för att vi ska lyckas, oavsett om det handlar om praktiska färdigheter eller teoretiska kunskaper. Hans sätt att kombinera teori med praktik gör att vi får en djupare förståelse för ämnet. Dessutom skapar Pär en positiv och inspirerande atmosfär i klassrummet, där vi alla känner oss bekväma med att ställa frågor och dela med oss av våra tankar. Hans stöd och uppmuntran gör att vi växer – både som elever och som individer. Pär förtjänar verkligen denna nominering för sitt stora engagemang och sin positiva påverkan på oss.

Annons:

"Gedigen urvalsprocess"

Urvalet av länsvinnare har gjorts av Lärargalans jury, som består av tidigare pristagare från hela landet. Juryn har representanter i varje län som ansvarar för att samla in och fördjupa elevernas motiveringar innan vinnarna utses.

– Bakom prisutdelningarna finns en gedigen urvalsprocess som vuxit fram under tio år. Förutom elevernas nomineringar tar vi referenser från rektor och kollegor och tittar på kriterier som lärarens förmåga att skapa engagemang samt stärka värdegrund och relationer, säger Sara Sjöberg, juryns ordförande och medlem i referensgruppen för nationella prov i matematik.



Förutom Årets lärare delas priser ut i följande kategorier: Årets förskollärare, Årets lärare i fritidshem, Årets lågstadielärare, Årets mellanstadielärare, Årets högstadielärare, Årets gymnasielärare, Årets yrkeslärare, Årets ledstjärna samt Lärargalans pris för ungas psykiska hälsa.