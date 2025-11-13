Ung patient avled efter olycka – hanteringen anmäls

En ung patient kom in med svåra skador och avled. Region Kalmar anmäler nu sitt agerande. Genrebild. Foto: Bildbyrån

En ung patient kom in till akuten i Kalmar efter en olycka. Region Kalmar har nu hanterat sitt agerande och upptäckt brister.

Agerandet från sjukvårdens sida anmäls nu till IVO i enlighet med Lex Maria-lagstiftningen. Patienten hade omfattande skador och avled. Region Kalmar har nu granskat sitt agerande i fallet.

”Vid en genomgång kring omhändertagandet har det upptäckts brister i kommunikationen. I en annan situation hade det kunnat innebära risker för allvarlig vårdskada”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande.

En del åtgärder har genomförts för att misstaget inte ska ske igen.