13 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ung patient avled efter olycka – hanteringen anmäls

En ung patient kom in med svåra skador och avled. Region Kalmar anmäler nu sitt agerande. Genrebild. Foto: Bildbyrån

Ung patient avled efter olycka – hanteringen anmäls

NYHETER 13 november 2025 19.00

En ung patient kom in till akuten i Kalmar efter en olycka. Region Kalmar har nu hanterat sitt agerande och upptäckt brister. 

Annons:

Agerandet från sjukvårdens sida anmäls nu till IVO i enlighet med Lex Maria-lagstiftningen. Patienten hade omfattande skador och avled. Region Kalmar har nu granskat sitt agerande i fallet. 

”Vid en genomgång kring omhändertagandet har det upptäckts brister i kommunikationen. I en annan situation hade det kunnat innebära risker för allvarlig vårdskada”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande. 

En del åtgärder har genomförts för att misstaget inte ska ske igen. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Ambulansvårdare varnas – kunde inte åka på larm
Så ska regionen säkra personalkompetensen i välfärden
Åsa söker fler donatorer – behöver fylla på med bröstmjölk
ANTALET REGIONRÅD BANTAS REJÄLT
UPPFÖLJNING MISSADES – PATIENT FICK OBOTLIG CANCER

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt