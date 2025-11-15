Undersökningen dröjde flera år – tandvården anmäls till IVO

Kariesangreppen var så pass allvarligt att två tänder togs bort. Genrebild. Foto: MostPhotos

Ett barn kallades inte till grundundersökning förrän tre år för sent. Då upptäcktes ett allvarligt kariesangrepp på två tänder som fick tas bort.

Patienten skulle ha kallats till undersökningen 2022, men det dröjde alltså till 2025. Barnet hade då svåra kariesangrepp på två permanenta tänder som inte gick att rädda.

”Varken riktlinjer för kariessjuka barn eller prioriteringsordningen enligt folktandvården i Region Kalmar läns uppdragsbeskrivning har följts”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande.

Åtgärder har vidtagits för att undvika samma misstag.