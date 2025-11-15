15 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Undersökningen dröjde flera år – tandvården anmäls till IVO

Kariesangreppen var så pass allvarligt att två tänder togs bort. Genrebild. Foto: MostPhotos

Undersökningen dröjde flera år – tandvården anmäls till IVO

NYHETER 15 november 2025 14.00

Ett barn kallades inte till grundundersökning förrän tre år för sent. Då upptäcktes ett allvarligt kariesangrepp på två tänder som fick tas bort. 

Annons:

Patienten skulle ha kallats till undersökningen 2022, men det dröjde alltså till 2025. Barnet hade då svåra kariesangrepp på två permanenta tänder som inte gick att rädda. 

”Varken riktlinjer för kariessjuka barn eller prioriteringsordningen enligt folktandvården i Region Kalmar läns uppdragsbeskrivning har följts”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande. 

Åtgärder har vidtagits för att undvika samma misstag. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Ung patient avled efter olycka – hanteringen anmäls
Ambulansvårdare varnas – kunde inte åka på larm
Så ska regionen säkra personalkompetensen i välfärden
Åsa söker fler donatorer – behöver fylla på med bröstmjölk
ANTALET REGIONRÅD BANTAS REJÄLT

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt