Flera strömavbrott i kommunen i natt – här är anledningen

Drygt 1 000 kunder i Vimmerby kommun drabbades under natten till onsdagen av fyra korta strömavbrott. Nätägaren Eon förklarar nu vad avbrotten berodde på.

Det var från midnatt och någon timme framåt som drygt 1 000 elkunder främst i trakterna runt Frödinge drabbades av fyra strömavbrott – det kortaste varade i endast några sekunder och det längsta i några minuter.

Enligt Eons driftcentral var det ett kabelfel som orsakade strömavbrottet.

– För att hitta felet så var vi tvungna att leta oss fram sektion för sektion. Under ett sådant felsökningsarbete kan det ibland bli så att strömmen kan komma och gå vid flera tillfällen. Oftast är det under korta stunder och då omkopplingarna sker, berättar Jakob Skarphagen, kommunikatör hos Eon.

– Kabelfelet åtgärdades under natten och sedan dess är allt i gång och fungerar som det ska, säger han.