Flera nyheter när populära kursen anordnas för nionde året

Att syra grönsaker är något som kursdeltagarna har fått lära sig. Grönsakerna är både goda, nyttiga och vackra att se på. Foto: Privat

Lena och Tomas Jarhult från Målilla är två av deltagarna som går Hillevi Helmfrids kurs "Odling som livsstil" i år. Foto: Privat

Snart är det kursslut för det åttonde året av Hillevi Helmfrids populära ”Odling som livsstil”. Till 2026 har kursen utvecklats och kommer erbjuda en hel del nyheter. – Det har känts som en naturlig fortsättning, säger Hillevi.

Sedan 2018 har agronomen, miljökonsulten och omställaren Hillevi Helmfrid från Locknevi hållit i den populära kursen ”Odling som livsstil” – till en början på Gamleby folkhögskola men de senaste tre åren också på folkhögskolan i Vimmerby.

Kursens utgångspunkt har varit att odla mat för att bli mer självförsörjande – att värna om jorden, köpa mindre och odla mer. Begreppet permakultur har också utgjort en röd tråd.

Det åttonde året av kursen är på väg in på sin sluttamp, detsamma gäller planeringen av det nionde året. Och det kommer bli en del förändringar och flera nyheter.

Lena gick kursen igen

Lena och Tomas Jarhult från Målilla är två av deltagarna vid årets kurs. Och för Lenas del var det faktiskt andra gången hon gick den årslånga kursen.

– Tidigare är det mest Lena som har hållit på med odling, men när hon gick kursen förra året och jag började bläddra i några kursböcker föddes även mitt intresse. Vi bestämde oss därför för att gå kursen tillsammans i år. För Lenas del har det handlat om att suga åt sig ännu mer kunskap och en del nya bitar, medan mycket har varit nytt för mig, berättar Tomas.

Vad tycker du om kursen?

– Den har varit riktigt givande och Hillevi är en väldigt duktig kursledare. Med odling i stort är det lite som med kursen; man behöver inte anamma allt, utan man plockar de delar man själv vill. Jag har exempelvis blivit väldigt intresserad av skogsträdgårdar. I dag odlar Lena och jag betydligt mer än tidigare, och framför allt tänker vi mer närodlat och ekologiskt. Vi har helt enkelt blivit mer medvetna och lever efter de principerna, berättar Tomas, som tillsammans med Lena redan har anmält sig till fortsättningskursen.

Flera nyheter

Apropå nästa år så blir det alltså en hel del nyheter i kursen ”Odling som livsstil”. Kurstillfällena kommer bli betydligt fler, från en gång i månaden till en gång i veckan. Dock är inte alla träffar fysiska, utan de är fördelade med ungefär en tredjedel vardera på fysiska träffar, digitala träffar och sammankomster i mindre grupper. Dessutom kommer Hillevi få hjälp av ytterligare en lärare, Angéla Ekman-Nätt. Men även innehållet i kursen förändras.

– Nu lägger vi till vad vi som odlare kan bidra med till våra samhällen. Vi lyfter frågor som exempelvis beredskap, hållbarhet, landsbygdsutveckling och hur odling som livsstil kan minska vår lokala sårbarhet. Det har känts som en naturlig fortsättning, säger Hillevi Helmfrid och berättar att även kursnamnet har fått ett tillägg: "lokal resiliens", vilket betyder just minskad sårbarhet.

– Kursens utveckling har växt fram organiskt i och med de många frågor som kommer. När vi startade för åtta år sedan var det kul att odla sina egna tomater. Nu för vi många djupare diskussioner kring vår beredskap och hur vi klarar kriser.

Ökat intresse för odling

Antalet kursdeltagare har man ökat till 16 per ort 2026. Kursen börjar i slutet av januari och slutar i början av december. Anmälningarna fyller på och sista anmälningsdag är 20 november.

– Vi föreställer oss att deltagarna bor lokalt eller regionalt, på så sätt blir det kortare resor och det känns bra när man ska åka hem till varandra och göra hemuppgifter i mindre grupper. Det vore fint att kunna skapa små kluster av odlare som fortsätter att samarbeta även efter kursåret, säger Hillevi, som kan se att odlingsintresset ökar konstant.

– Det är så klart positivt, men det behövs kunskap också – framför allt för att inte tappa sugen, men också för att lyckas över tid och med hållbara metoder anpassade till vårt klimat. Att lära sig hur man bygger bördig jord är nästan det viktigaste för att nå framgång med sitt odlande.