Nu lanserar kommunen ny kampanj – om våldet som inte syns

På skolor och andra platser där ungdomar vistas i Vimmerby lanseras nu kampanjen "Det finns våld som inte syns, men som känns". – Vi vill att ungdomarna ska lära känna igen olika former av våld och veta vart de kan vända sig, säger Angelica Löfstedt, kurator på Astrid Lindgrens skola.

Många barn och unga utsätts för våld i hemmet eller i sina parrelationer. Vanligast är det psykiska våldet och det bedöms få minst lika allvarliga konsekvenser som andra former av våld, men är svårast att få syn på. Det ger exempelvis inga blåmärken.

Länsstyrelsen Kalmar län har nu tagit fram materialet "Det finns våld som inte syns, men som känns" för att hjälpa länets skolor och fritidsgårdar att öppna upp ämnet våld i nära relationer med sina barn och unga. Framöver kommer kampanjen synas på Vimmerbys skolor, Fabriken och ungdomsmottagningen.

– Många unga saknar erfarenhet av relationer och vet inte hur en bra relation ska se ut. Om vi inte pratar tydligt om vad sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld innebär kanske ungdomarna växer upp utan att förstå sina egna gränser, säger Emma Jones, kurator på Vimmerby gymnasium.

"Kan också vara osunda"

Målet med kampanjen är att fler elever ska kunna känna igen och identifiera psykiskt och känslomässigt våld och veta vart de kan vända sig om de är utsatta för våld. Målet är också att lärare, skolpersonal och fritidsgårdspersonal ska få ökad kunskap om olika former av våld och förstå hur de kan göra skillnad för sina elever.

Angelica Löfstedt, som är kurator på Astrid Lindgrens skola, hoppas kunna använda kampanjmaterialet till att få igång samtal om relationer i stort och inte bara i parrelationer.

– Vänskapsrelationer kan också vara osunda. Man kan till exempel bli kontrollerad av en kompis. Vissa barn och unga behöver få veta att det är okej att säga nej till en kompis, man behöver till exempel inte umgås jämt eller alltid svara på meddelanden direkt.

Materialet i kampanjen består av bland annat affischer, broschyrer och en vägledning till vuxna inom skola och fritidsgård.