TÄVLING: Vad ska nya handelsområdet heta?

VBO Fastighets AB utlyser en tävling för att sätta ett nytt namn på handelsområdet på Magasinsgatan. Foto: Privat

Handelsområdet på Magasinsgatan byggs om och efter nyår flyttar Apoteket in. Fastighetsägaren VBO har nu utlyst en tävling för att sätta ett nytt namn på området.

Fastigheten vid Magasinsgatan där Subway, Home of Brands och Guldkringlan huserar idag kommer att få ett rejält lyft framöver. Det blir en ny entré, nya ytor, nya parkeringsplatser och en ny verksamhet i Apoteket.

Nu vill ägaren VBO Fastighets AB sätta ett nytt namn på området och det med hjälp med Vimmerbyborna.

– I samband med det vill vi ge platsen ett riktigt namn – något som känns naturligt för Vimmerbyborna och som kan bidra till att samla området lite mer, säger bolagets förvaltare Simon Ringborg Fransson.

Tävlingen går till såhär. Alla som har en idé på nytt namn till området mejlar förslaget till redaktion@dagensvimmerby.se. Gör detta senast den 30 november. Vinnaren kommer att utses av VBO Fastighets AB och få ett presentkort på 1 000 kronor från Vimmerby Handel.

Lycka till!