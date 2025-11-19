Besked om ersättning har kommit – "En bra plåsterlapp"

"En bra plåsterlapp", säger räddningschef Michael Hesselgård efter MSB:s beslut om ersättning efter storbranden i Zaagshuset. Foton: Rasmus Nilsson/Lotta Madestam

Hultsfreds kommun har fått besked om ersättning för räddningstjänstens kostnader i samband med storbranden i Zaagshuset. – Vi kommer inte undan självrisken på över halvmiljonen, men det är ändå en bra plåsterlapp, säger räddningschef Michael Hesselgård.

Ersättningen blev i stort som räddningstjänsten ville. Efter lite justeringar landar beloppet på 336 667 kronor, efter ett beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som betalar ut ersättning för räddningstjänstkostnader enligt lagen om skydd mot olyckor.

Det efter den omfattande branden i Zaagshuset, där räddningstjänstens insats inleddes på eftermiddagen den 4 augusti och avslutades först på morgonen den 6 augusti. Vimmerby och Västervik kommuner samt Räddningstjänsten Sydost och Höglandets räddningstjänstförbund bistod Hultsfreds kommun i insatsen.

– Det var lite justeringar MSB tyckte vi behövde göra. Det blev lite åldersavdrag på slangen som brann upp för oss, och av någon anledning blev det fel tid på hur länge slangen använts, berättar Michael Hesselgård som fick snabbt besked när uppgifterna väl justerats.

Så hur ser du på ersättningen?

– Pengarna är mycket välkomna. Vi kommer inte undan självrisken, så det är ändå 567 500 kronor vi måste betala, men lite drygt 330 000 kronor är ändå en bra plåsterlapp. Annars hade det blivit knappt miljonen.