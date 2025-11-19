INDUSTRIARVET RÄDDAS – DE TAR ÖVER KURSADE BOLAGET

"Förvärvet markerar starten på en ny fas för Bruket med fokus på lokal förankring, kompetensutveckling och industriell återväxt i regionen", skriver man i pressmeddelandet. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Sedan konkursen för två månader sedan har framtiden för Överums bruk varit oviss. Men nu står det klart att bruket kommer att kunna leva vidare, då AMLO Group AB och Fröjdia AB förvärvar konkursboet.

Det var i mitten av september som Overum Industries, tidigare Överums Bruk, gick i konkurs. Runt 70 personer blev av med sina arbeten i samband med detta, och man försökte hitta någon som vill köpa bruket.

AMLO Group AB och Fröjdia AB skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de har förvärvat konkursboet Overum Industries AB tillsammans.

– Förvärvet markerar en nystart för ett av Sveriges mest välkända industriella varumärken, som nu återgår till svenskt ägande efter flera år i internationell koncernstruktur. Det känns oerhört positivt att bolaget nu åter blir svenskt ägt. Det här är ett företag med en unik kompetens och en stolt historia. Vi ser stor potential i att återuppbygga verksamheten och säkerställa att Överums produkter fortsätter att vara en viktig del av svensk och internationell jordbruksindustri, säger Thomas Fröjd i pressmeddelandet.

Han blir vd

I dag, 19 november, tillträder också brukets nya vd. Det är Amir Lotfi som ska axla den rollen. Han har en lång och djuprotad relation till företaget sedan innan, då han var vice vd där mellan 2001 och 2011.

– Det här är ett historiskt ögonblick. Bruket är inte bara en industri – det är ett arv. Att nu föra tillbaka företaget till svenskt ägande och samtidigt bygga vidare på vår starka industriella tradition är både en stor möjlighet och ett stort ansvar”, säger Amir Lotfi.

De nya ägarna säger att de har som mål att bevara företagets starka identitet samtidigt som man moderniserar verksamheten, stärker kundrelationerna och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.

– Överum har under generationer varit synonymt med innovation och kvalitet. Med vår gemensamma erfarenhet och engagemang kommer vi att säkerställa att denna tradition fortsätter – och utvecklas vidare, säger representanter från AMLO Group AB och Fröjdia AB.