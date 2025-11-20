NY VARNING: KAN KOMMA 30 CENTIMETER SNÖ I LÄNET I DAG

SMHI uppdaterar sin snövarning till orange färg över vissa delar av Kalmar län. Under torsdagen kan det komma upp emot 30 centimeter snö i området.

Strax innan klockan 07 i morse uppdaterade SMHI sin snövarning till den orangea färgen för de nordöstra delarna av Kalmar län. Vid kusten varnar man för att det kan komma upp emot 30 centimeter snö.

Varningen, som avser torsdagen mellan klockan 16 och 23, gäller från norr om Västervik och till strax söder om Oskarshamn samt ett par mil in i landet. För övriga delar av länet gäller gul varning.

Vädret väntas ha stor påverkan på trafiken med halka, snörök och dålig sikt, och man uppmanas att inte ge sig ut i trafiken i onödan.

”Det kan vara mycket svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon. Även viktiga samhällsfunktioner såsom snöröjning och räddningstjänst kan ha svårt att ta sig fram”, skriver SMHI.

Förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken är sannolika, liksom elavbrott och störningar i telenätet i områden med luftburna ledningar.