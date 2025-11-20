Kommunen inför varningen: "Vi står redo"

Kommunen säger sig vara redo för snöfallet som nu kommer. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SMHI varnar för snöfall och kyla i vårt område. I delar av norra länet är det en orange varning utfärdad. Vimmerby kommun går nu ut med att man är redo att hantera detta.

Vinterns allra första snöfall är här. SMHI har utfärdat en gul varning för Kalmar län. Längs med kusten, kring Västervik och Oskarshamn, är det till och med en orange varning.

Vimmerby kommun förbereder sig nu för att hantera detta.

"SMHI varnar för snöfall och kyla i vårt område. Det är fortfarande osäkert hur mycket snö som kommer att falla men kommunen är redo med sin maskinpark för att hantera både snö och halka. Tillsammans med inhyrda entreprenörer ansvarar kommunens driftenhet för plogning av kommunala gator, parkeringar samt gång- och cykelvägar", skriver kommunen.

Prioriteringsordningen gör att kommunen i första hand fokuserar på skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst. Därefter övriga gator och vägar. Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.

"Vi vill också uppmana alla trafikanter att ta det lugnt i trafiken och använda vinterdäck. Tänk gärna på hur ni parkerar för att underlätta för snöröjningen", skriver kommunen.