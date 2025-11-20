Oklart hur många jobb som räddas på bruket – så påverkas verksamheterna i Vimmerby och Hultsfred

Mellan 2001 och 2011 var Amir Lotfi vice vd för Överums bruk. Nu gör han comeback som vd och delägare. Foto: Privat

När Amir Lotfi återvänder till Överums bruk gör han det som vd och delägare. Efter att verksamheten stått still i tio veckor ska man nu försöka dra igång allt igen så snabbt som möjligt. – Vi och kollegorna vi rekryterar kommer göra allt vi kan för att säkerställa en ljus framtid för bruket. Vi vill se till att den här anrika verksamheten lämnas över till ett antal generationer efter oss också, säger Amir Lotfi.

Sedan i går, onsdag, står det klart att det är två bolag som gemensamt förvärvar konkursboet Overum Industries AB, eller Överums bruk som det heter i folkmun. Amlo Group AB äger numer 40 procent och Fröjdia AB äger 60 procent. Ny vd är Amir Lotfi, som äger Amlo Group.

– Jag har ju en gång i tiden jobbat på bruket, så det är inte svårt att motivera köpet. Känslan att jobba för bruket är densamma, och se till att brukets utveckling blir i positiv riktning är något jag gjorde då och kommer fortsätta att göra nu, säger han.

Det är långt ifrån första gången som Amlo Group och Fröjdia samarbetar. De lärde känna varandra för ungefär 20 år sedan när Amir Lotfi satt som vice vd för Överums bruk.

– Sedan dess har vi samarbetat och det har fungerat väl. Vi har väldigt god relation både som vänner och affärspartners. Både Amlo och Fröjdia är familjeföretag, och nu blir bruket en del av vår familj.

Äger flera andra företag

Amlo Group AB äger tre andra företag också: Svetsman i Vimmerby, Lönneberga Mekaniska Verkstad och Preform i Laxå. På samtliga företag har Amir Lotfi rollen som vd. Han säger att verksamheterna i Vimmerby och Lönneberga kommer att samarbeta direkt med Överum.

– Både Amlo och Fröjdia har en bra och gedigen erfarenhet av tillverkningsindustri. Vi kommer att bidra med alla de kompetenser och tjänster som finns i grupperna. Så självklart, de verksamheterna vi har kommer finnas till förfogande för Överums bruk. Vi kommer nyttja alla synergieffekter som finns mellan de här bolagen.

Kommer du hinna med att vara vd på alla ställen samtidigt?

– Ja, det ser jag inga problem med. Man får inte glömma att det är teamwork, och jag är lyckligt lottad som har duktiga kollegor på alla bolag.

Han menar att de övriga verksamheterna som han äger kommer att fortsätta precis som de gjort innan.

– De har ju sina egna platschefer och ledningsgrupper. Jag kommer naturligtvis vara tillgänglig precis som jag varit tidigare. Men nu när vi precis har övertagit Överum så kommer jag nog tillbringa majoriteten av tiden här i bruket, för vi vill gärna komma i gång så fort som möjligt.

Vad är det första du tar tag i som vd för Overum Industries?

– Det finns ett flertal uppdrag i min agenda som jag behöver jobba med. Det första kommer nog vara att analysera vad marknaden efterfrågar och vad som väntas av oss, och samtidigt sätta upp en organisation som kan klara av det uppdraget och fortsätta i rätt riktning med verksamheten.

Oklart med antalet anställda

Innan konkursen var det ett 70-tal anställda på Överums bruk. Amir Lotfi säger att de kommer att återanställa personal, men hur många och när är för tidigt att uttala sig om.

– Vi i ledningsgruppen ska se vad är det är vi ska producera, i vilken omfattning, vilka resurser som behövs för att säkerställa produktionen. Efter det kan vi se hur många medarbetare vi behöver. Vi kanske inte kan anställa alla på en gång. Vi kommer successivt att öka vår aktivitet och i den takt vi ökar aktiviteten så återanställer vi.

Kan du säga något om när en del av produktionen skulle kunna vara igång?

– Man måste komma ihåg att verksamheten har stått still i tio veckor nu. Det kommer att ta sin tid att starta upp igen, men vårt mål är att komma igång så snart som möjligt. Helst igår, men man får respektera att det finns vissa saker som måste göras först innan vi kan trycka på knappen. Vi har inget intresse att fördröja uppstarten, tvärtom. Det är bara att vi vill göra det på rätt sätt.