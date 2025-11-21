Här kom det mest snö i våra trakter – hur ser det ut hos dig i dag?

Uppemot 30 centimeter snö i Västerviks kommun och över 20 centimeter i Vimmerby. Kung Bore satte tänderna i oss rejält under torsdagsdygnet och natten till fredagen.

På fredagsmorgonen hade det slutat snöa över våra trakter, och i dag väntar en gnistrande vacker vinterdag med blå himmel, sol och mellan 3 och 5 minusgrader, enligt SMHI:s prognos.

Torsdagens och nattens kraftiga nederbörd har bäddat in vårt landskap i ett vitt täcke, och SMHI:s varningar i går om uppemot 30 centimeter snö vid kusten visade sig vara befogade.

Vid klockan 07.00 i morse hade Ankarsrum fått 29 centimeter snö, Gladhammar 22,8 centimeter och Södra Vi 22 centimeter. Det var de största snödjupen vid SMHI:s officiella mätstationer i trakten. Noterbart är att man i Tryserum, Valdemarsviks kommun, mätte upp ett snödjup på hela 38 centimeter i morse.

Även om det har varit kämpigt att komma fram på sina ställen, så uppger polisen att norra Kalmar län har varit förskonat från några allvarligare trafikolyckor under natten och morgonen. Enligt Trafikverket och KLT går tåg och bussar återigen som de ska, men KLT varnar för att all trafik i länet kan komma att bli försenad under fredagsförmiddagen.

Bilden till den här artikeln är tagen från balkongen tillhörande en insnöad journalist på landet, som jobbar hemifrån i dag.