Kommunen själva om dygnet: "Varit stökigt"

Det har varit ett stökigt dygn i Vimmerby efter snösmockan. Det skriver kommunen själva efter ett möte i sin lokala trygghetsgrupp.

Det utfärdades en gul varning för snöfall över stora delar av Kalmar län. I Västervik och Oskarshamn var det till och med en orange varning. Mycket snö blev det i vår trakt och kommunen själva beskriver nu att det varit stökigt.

"Kommunen har haft ett stökigt dygn. Många inringningar om snön och folk som sitter fast med bilar", skriver man i anteckningarna efter fredagsmorgonens möte i den lokala trygghetsgruppen.

Hemtjänsten, som utgår från Granen, hade en fördröjning på 30 till 60 minuter på grund av att det var dåligt plogat.

"Kunde inte komma ut med bilarna, 16 st, vilka fick skottas fram för hand. Allvarligt då de ska nå brukare med exempelvis diabetes som behöver sitt insulin i tid", skriver man i anteckningarna, som vår tidning tagit del av.

Nu föreslås att varje verksamhet går igenom vad som är prioriterad verksamhet och ger det till driften. Informationen ska ges till driftchefen.

"Klagomål men också beröm"

Den ansvarige på beredskapen gav en rapport vid 03.40-tiden om att man följer väderläget och visste att det skulle sluta snöa framåt klockan 05.00. Plogning inne i Vimmerby påbörjades vid 03-tiden och att gå över allt tar cirka tolv timmar. Vid 06-tiden var man vid områdena runt Kohagen och Näs.

Kransorternas snöröjning hanteras av upphandlade entreprenörer och de började snöröjningen tidigare.

Mycket meddelanden ska också ha kommit in till kommunen.

"Klagomål men också beröm kommer in. Driften kör hela tiden", skriver man i anteckningarna.