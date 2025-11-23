De vill bygga broar mellan generationer – efterlyser seniorer som vill träffas och prata

Danilo Rauprich, Emmelie Wallmark, Lovisa Karlsson och Alfred Linder går alla utbildningen till socialpedagog på Vimmerby Folkhögskola. Nu startar de projektet Träffis tillsammans. Foto: Johanna Karlsson

I ett projekt för att öka utbytet och gemenskapen mellan generationer startar fyra klasskamrater och blivande socialpedagoger på Vimmerby Folkhögskola projektet Träffis. Förhoppningen är att få kontakt med seniorer som är intresserade av att mötas och samtala om livet. – Det vi önskar är att äldre och yngre ska umgås med varandra eftersom de viktigaste lärdomarna i livet inte lärs ut i skolan eller i böcker utan av dem som har livserfarenhet, säger Danilo Rauprich, en av initativtagarna.

När de fyra blivande socialpedagogerna Emmelie Wallmark, 38, Alfred Linder, 37, Danilo Rauprich, 34 och Lovisa Karlsson, 25, skulle välja ett projektarbete att göra under sitt sista läsår på folkhögskolan i Vimmerby bestämde de sig för att göra något för bygga broar mellan generationer och samtidigt motverka ensamhet.

I projektet Träffis är förhoppningen att knyta kontakt med seniorer som vill träffas för att prata om livet och umgås med någon av de fyra i gruppen. Vad man vill göra under sin träff är fritt fram för de båda som ska träffas att bestämma, förklara Emmelie Wallmark.

– Vi tänker att vi kommer överens tillsammans om var man ska träffas och vad man ska göra. Kanske tar vi en promenad, eller dricker lite kaffe någonstans. Viktigt att komma ihåg är att även om vi sedan redovisar projektet, så är det här ett förtroendeuppdrag, och vi kommer aldrig redovisa vad vi pratat om under träffarna.

Både personer som känner sig ensamma, och de som inte alls känner sig ensamma, men ändå vill ses för utbyte och samtal är välkomna att anmäla sig.

Ömsesidighet och utbyte av varandra

– Poängen är någonstans en ömsesidighet och utbyte av varandra. Det handlar om att man vill träffas från båda håll och byta erfarenheter, säger Alfred Linder och Emmelie fyller i:

– Det finns som en osynlig mur mellan våra generationer. Som senior kansske man känner att man inte är behövd av samhället, och inte uppskattad längre. Det vill vi få bort. Vi är jätteintresserade!

Samtidigt som projektet bygger broar över generationer är förhoppningen att den ofrivilliga ensamheten som finns bland både unga och äldre ska minska.

– Vår förhoppning är att det är ska kunna leva vidare även efter projektet och kanske bli någon typ av volontärverksamhet. Tycker man att det här låter kul och känner att man kanske har något att berätte eller bara vill prata med någon så tycker jag man ska anmäla sig. Vi fyra är inte heller några duvungar precis utan har levt en bit in i livet. Vi har också saker att dela med oss av och har perspektiv. Vi vill ha ett utbyte och tycker det vore roligt att ses!

Den som tycker att projektet låter intressant och skulle vilja träffa någon av eleverna med jämna mellanrum under vintern kan anmäla sig eller bara ställa frågor via mailadressen traffis.vimmerby@gmail.com, eller gå till receptionen i Folkhögskolans entré där formulär och en liten postlåda finns.